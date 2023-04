Pupo, chi sono la moglie Anna e l’amante Patricia Abati: età, lavoro, il rapporto, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al comico Antonio Giuliani e alla showgirl, conduttrice ed ex Miss Italia 1996 Manila Nazzaro, anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Che sarà in studio con la figlia Clara, nata dall’amore con la moglie Anna. Ma nella vita di Pupo, per chi non lo sapesse, c’è anche un’altra donna: la sua amante, nonché manager, Patricia. Anna sa di Patricia e viceversa e il loro è un rapporto speciale, una famiglia a tutti gli effetti.

Cosa sappiamo su Anna, la moglie di Pupo

Pupo, noto cantante italiano che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica, dal lontano 1974 è sposato con Anna. Lei è una donna riservata, schiva, lontana dal mondo dei riflettori: sappiamo che lavora come manager, che vive a Ponticino e che dal loro amore sono nate due figlie, Ilaria e Clara. Che lavorano entrambe nella gelateria di famiglia. Pupo, però, ha un’altra figlia, Valentina, nata dall’amore con una fan. Ma nella vita di Enzo c’è anche Patricia, la sua manager e la sua amante. “Io non amo la promiscuità, al massimo dormo da solo, con mia moglie o con la mia compagna” – ha detto in un’intervista rilasciata a Verissimo. Pupo, infatti, da anni vive il poli-amore: da tempo è sposato con Anna, ma da più di 30 anni ha una relazione stabile con Patricia. E alla luce del sole.

Il rapporto a tre

“La poligamia è una realtà diffusa, maggioritaria nel pianeta. La nostra cultura, educazione, religione, ci impediscono di essere poligami. Io ho pagato e sto pagando le conseguenze di queste mie scelte fatte alla luce del sole” – ha raccontato Pupo al Corriere della Sera. La sua, però, resta una grande famiglia: le figlie hanno un rapporto ottimo con la mamma e anche con Patricia. Lì dove a regnare è l’amore, senza pregiudizi.

Cosa sappiamo su Patricia Abati, la sua compagna

Da una parte la moglie Anna, dall’altra la compagna Patricia. Lei è la manager del cantante, prima era la moglie di un suo amico. Non abbiamo tantissime informazioni, ma sappiamo che il cantante si divide tra le due: non vivono sotto lo stesso tetto, riesce ad accontentarla e la gelosia ormai è superata.