Quali sono le serie tv in uscita ad aprile 2023 su Netflix? Il calendario completo. Secondo le testate di cinema e televisione, Netflix avrebbe tante sorprese per i propri spettatori in vista di Aprile. Non solo nuove serie televisive, ma anche titoli che erano attesi da diverso tempo (come il proseguo di una determinata stagione). Secondo gli addetti ai lavori, un catalogo che vedrà anche nuovi film esclusivi e documentari per ogni palato.

Le nuove uscite su Netflix per Aprile 2023

Tra le serie televisive più attese, c’è “Lo scambio”. E’ prodotto dallo studio A24, che si è imposto recentemente anche vincendo un premio Oscar. Sempre di questo studio, sarà la serie televisiva “La diplomatica”. Per chi invece cerca storie romantiche, consigliamo i titoli de “Chupa” o “Guida turistica per innamorarsi”.

Le serie televisive

WAR SAILOR: LA SERIE – DAL 02 APRILE

Un marinaio di nome Alfred Garnes è costretto a combattere in mezzo all’Oceano Atlantico, durante il conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Deve sopravvivere all’incognita delle offensive tedesche, nonostante almeno lui non abbia mai voluto combattere questa guerra. Il suo obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa per abbracciare moglie e figli. La moglie, Cecilia, intanto cerca di sopravvivere come può con i tre figli sulle spalle e con il dubbio se riuscirà mai a rivedere il proprio marito.

LO SCONTRO – DAL 06 APRILE

Serie dall’umorismo cupo e a volte commovente, racconta dell’incidente al volante tra due sconosciuti. Una serie televisiva dai contorni asiatici, che tanto piace al pubblico.

SORELLANZA – DAL 07 APRILE

Una giornalista protegge il proprio fratello dalla legge, ma inavvertitamente coinvolge la propria famiglia in un affare di criminalità, con un boss che ora li cerca.

Altre serie televisive previste

Questi gli altri titoli previsti da Netflix:

Transatlantic

Queenmaker

La diplomatica

Indian matchmaking 3

El amor después del amor: vita e musica di Fito Paez

Sweet tooth 2

I film in programma per Aprile

Questi i titoli dei film su Netflix per il prossimo mese: