Catalogo Netflix aprile 2023, quali sono le serie tv e i film in uscita: il calendario con le date

Cosa c’è di meglio, dopo una lunga ed intensa giornata lavorativa, che rilassarsi sul divano guardando una bella serie tv o un film ? In merito sono tantissime le proposte offerte dal colosso dello streaming Netflix che, con i nuovi numerosissimi e sempre aggiornati titoli, continua a sorprendere i propri utenti. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, al punto tale che alle volte è davvero difficile prendere una decisione in grado di far contenta tutta la famiglia o gli amici. Anche per il mese di aprile sono tante le novità, serie tv, film, documentari, in arrivo su Netflix, pronte a deliziare gli utenti. Per facilitarvi la scelta, in questo articolo abbiamo raccolto per voi la lista di tutte le nuove uscite del mese.

Migliori serie Netflix marzo 2023: catalogo completo, le novità

Film e serie tv in uscita su Netflix nel mese di aprile

Senza dubbio, tra le uscite più attese del mese di aprile troviamo la seconda stagione di Sweet Tooth, la nuova serie Beef – Lo Scontro ed ancora, il documentario di Lewis Capaldi I’m Feeling Now. Come anticipato, c’è n’è davvero per tutti i gusti: serie tv, film, documentari, anime, insomma nessuno resterà deluso potendo sempre contare sulla presenza di titoli costantemente aggiornati che allieteranno le proprie serate e non solo. Di seguito un elenco dei nuovi titoli in uscita nel mese di aprile. È bene pero precisare che le date indicate potrebbero subire delle variazioni, è pertanto consigliato monitorare il profilo ufficiale di Netflix per restare al passo con le novità.

Serie tv

Tra le serie tv ricordiamo l’uscita di Beef- Lo Scontro il prossimo 6 aprile, Ossessione che esce invece il 13 aprile e Sweet Tooth 2 il giorno 27. La lista delle serie tv è in costante aggiornamento.

Film

Ecco invece i film da non perdersi su Netflix ad aprile 2023: After 2 e Paw Patrol Il Film, entrambi in uscita il primo aprile. Il 3 aprile invece segnaliamo Il sacro male e I migliori giorni; a seguire, il 7 aprile Chupa e qualche giorno dopo, l’11 aprile Una notte da dottore. Ancora, il 14 aprile è prevista anche l’uscita dei seguenti film: The Last Kingdom – Sette Re devono morire e Fenomenas indagini occulte.

Documentari e anime

Veniamo, ora, ai documentari e agli anime, tra i quali si segnala quello del cantante e musicista scozzese Lewis Capaldi intitolato: I’m felling Now. Ricordiamo infine che la lista dei titoli è in costante aggiornamento.