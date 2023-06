Quali sono le serie tv Netflix da guardare subito? L’elenco completo

Arriva l’Estate, con Netflix che farà uscire nuovi titoli per i propri clienti. Con le nuove uscite, come sempre ci saranno dei titoli assolutamente imperdibili. Per l’Estate 2023, la piattaforma streaming prova a soddisfare tutti i palati dei propri utenti: commedie, drammi, ma anche serie televisive poco conosciute, che però in Italia hanno riscosso un grande successo tra la sorpresa generale.

I film di Netflix per questo periodo

Tra le serie televisive che vi consigliamo, “L’altra Grace”. Ispirata all’opera letteraria di Margaret Atwood, vedrà protagonista l’attrice Sarah Gadon, che nel ruolo Grace sarà incarcerata con l’accusa di omicidio. Sarà allo psichiatra Simon Jordan valutare le condizioni psichiche della donna e capire se lei può essere scarcerata. Grace gli racconta la storia della sua vita e dell’omicidio, svelando importanti segreti. Da non perdere anche “Aunty Donna’s Big Ol’ House Of Fun”, che promette tante risate coi comici Mark Bonnano, Broden Kelly e Zachary Ruane.

BoJack Horseman arriva sulla piattaforma

Parliamo di un cult per i ragazzi Anni ’90, che dal 2014 lo poterono vedere. BoJack era un attore di una sit com familiare chiamata “Horsin’ Around”. Da vip indiscusso, a un parabola discendente della propria carriera, con nessuna produzione che lo chiama più. Decide di scrivere una propria autobiografia per rilanciarsi al pubblico, assumendo come ghostwriter Diane Nguyen, che porterà dentro il ciclo di droghe e depressione.

Trovate anche Breaking Bad

È il colpo dell’anno di Netflix, che sulla propria piattaforma porta anche gli episodi di “Breaking Bad”. Un cult della televisione pop, che ancora oggi viene riguardato senza sosta dai propri fan. La storia di Walter White e il suo tumore terminale ai polmoni, che lo porterà a entrare, grazie alle sue conoscenze da professore di chimica, nel mondo delle metanfetamine. Un business che porterà avanti con Jesse, uno dei suoi studenti “meno brillanti”.