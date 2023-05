Qualifiche F1 Gp Monaco su Tv8 e Sky: a che ora vedere la gara

Partono le qualifiche per il Gp di Monaco, una delle tappe più glamour del Mondiale di Formula 1. I bolidi della F1, sfrecceranno per le incantevoli vie cittadine di Montecarlo, in un tracciato complesso ma allo stesso tempo affascinante. Nel mondo dei motori, il GP di Montecarlo è uno dei più seguiti al mondo, proprio per l’attrattività turistica e sportiva che questa tappa richiama.

Le qualifiche del GP di Monaco

Ancora una volta, Max Verstappen si è confermato come il pilota più veloce sul circuito del Principato di Monaco. A bordo della sua Red Bull F1, sarà lui a partire in Pole Position, in una posizione che gli ipoteca la vittoria se non farà incidenti o avrà problemi ai pit-stop. Dietro di lui, uno storico Fernando Alonso: per lo spagnolo ex Ferrari, solo un secondo posto, nonostante sia stato col fiato sul collo dell’olandese. Caccia al Campione del Mondo che ripartirà anche domani, per arrivare primo sul podio. Per Charles Leclerc, padrone di casa, solo un terzo posto con la Ferrari, ma in gara ci si aspetta la sorpresa.

Il Gran Prix di Monte Carlo

C’è la storia, con ogni pilota che vince su questo circuito che entra di diritto nella leggenda. La gara è prevista per domenica 28 maggio, quando dalle 15 i motori romberanno per dare inizio alla tappa più complessa del Mondiale Piloti e Costruttori. La gara potremmo vederla su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming sulla piattaforma NOW. In differita, dalle ore 18, sarà visibile sul canale TV8. Un evento, questo, imperdibile per gli appassionati e gli amatori della Formula 1.

Cosa vedremo su Sky Sport

Ecco il calendario sul GP di Monaco previsto da Sky Sport:

Sabato 27 maggio

Ore 10.55: F3 – sprint race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – sprint race

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1 (differita dalle 18.30 su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 28 maggio