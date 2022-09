Quando andrà in onda Doc nelle tue mani 3 su Rai1? Cosa ha detto Luca Argentero

Nei panni di medico il noto attore Luca Argentero ha fatto innamorare tutti. Difatti, è molta l’attesa per la nuova stagione della fiction Rai “Doc nelle tue mani”, soprattutto tenendo presente che le passate edizioni hanno raccolto un’ampia udienza di pubblico. Ma, quando andrà in onda la terza stagione?

Doc nelle tue mani, quando andrà in onda la terza stagione?

Per vedere gli attesissimi episodi della terza stagione bisognerà armarsi di pazienza. Infatti, per non deludere i telespettatori e ‘dare onore’ alle passate stagioni, questa nuova edizione verrò studiata a dovere. Ciò significa che i nuovi episodi dell’amata fiction arriveranno sul piccolo schermo ‘non prima del 2024’, come ha rivelato lo stesso Argentero.

Le parole di Argentero

In un’intervista a Sorrisi, l’attore ha spiegato che: ‘l’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime’, proprio per questo, per vedere l’atteso sequel sarà necessario attendere. Va tuttavia detto che questa potrebbe essere l’ultima stagione della fiction in quanto Argentero aveva confessato di aver immaginato Doc su tre stagioni. Tuttavia al momento, queste sono solamente dell’ipotesi, infatti non è escluso che nel corso del tempo le cose possano andare diversamente.

Le stagioni

La prima stagione di Doc nelle tue mani inizio nel marzo 2020, in piena pandemia e tornò, con gli episodi finali, nell’autunno dello stesso anno. Per quel che riguarda invece la seconda stagione essa, ha fatto capolino sugli schermi di Rai 1 nel gennaio del 2022. Pertanto, accantonata l’ipotesi del lancio della terza stagione, la sua messa in onda potrebbe essere a gennaio e quindi a 2 anni di distanza della presente oppure direttamente nel 2024.