Quando andrà in onda la semifinale dell’Isola dei Famosi 2023? Cambio di programma per la morte di Berlusconi

Era in programma questa sera, lunedì 12 giugno, la semifinale dell’Isola dei Famosi. Ma la notizia della morte di Silvio Berlusconi, che pochi giorni fa era stato ricoverato al San Raffaele e questa mattina si è spento a Milano all’età di 86 anni, ha stravolto tutti i palinsesti di casa Mediaset, azienda fondata dall’ex premier. Ed è proprio per questo motivo che i fan del reality di Ilary Blasi, tutto all’insegna dell’avventura, oggi dovranno fare a meno del programma perché al suo posto andrà in onda uno speciale del TG5 interamente dedicato al Cavaliere, che aldilà dell’orientamento e del colore politico ha fatto la storia del nostro Paese.

Data della semifinale dell’Isola dei Famosi

Tutti i riflettori, quindi, sono puntati sulla morte di Silvio Berlusconi, sul leader politico e imprenditore che da tempo combatteva contro una brutta malattia. Dopo 45 giorni di ricovero, molti dei quali trascorsi in terapia intensiva, il Cavaliere era stato dimesso il 19 maggio scorso. Poi, pochi giorni fa, una ricaduta e questa volta, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Questa sera, come anticipato, al posto dell’Isola dei Famosi andrà in onda uno speciale del TG5, ma la domanda di molti fan è una: quando ci si collegherà con l’Honduras, ora che la finale si avvicina?

Al momento non è stata comunicata nessuna data, come si può immaginare i vertici Mediaset (e non solo) hanno il pensiero rivolto a Berlusconi, al papà dell’azienda. E tutto, almeno per adesso, può aspettare. Ai fan, quindi, non resta che pazientare ancora un po’: presto verrà svelata la prossima data della semifinale dell’Isola dei Famosi.

Slitta la finale del reality di Ilary Blasi?

Non c’è ancora nulla di certo, ma è probabile che la semifinale dell’Isola dei Famosi vada in onda questa settimana, così da lasciare spazio alla finale, in programma il 19 giugno. Ci sarà uno slittamento? Il reality andrà avanti ancora per qualche giorno? Ai fan non resta che aspettare e capire cosa succederà!