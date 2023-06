L’Isola dei Famosi non va in onda per la morte di Berlusconi: come cambia la programmazione oggi lunedì 12 giugno 2023

La morte di Silvio Berlusconi, l’ex premier che si è spento a Milano all’età di 86 anni, ha sconvolto tutti. E ha stravolto, come si può immaginare, i palinsesti televisivi. Questa sera, infatti, la semifinale dell’Isola dei Famosi non andrà in onda e i telespettatori dovranno fare a meno anche di Paperissima Sprint, il programma che ha preso il posto di Striscia la Notizia.

Perché l’Isola dei Famosi non va in onda stasera lunedì 12 giugno 2023

I fan dell’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura, oggi dovranno fare a meno del programma in diretta dall’Honduras. Per via della morte di Silvio Berlusconi, fondatore di casa Mediaset, tutti i palinsesti sono stati stravolti. A partire dalle 20, infatti, su Canale 5 andrà in onda uno speciale del TG interamente dedicato al Cavaliere d’Italia. E lo stesso accadrà, a reti unificate, su Rete 4 TGcom.

Lo speciale TG5 dedicato a Silvio Berlusconi

Dopo Mattino 5 e l’intervento commovente di Federica Panicucci, che ha avuto il compito di annunciare ai telespettatori la morte di Berlusconi, su Canale 5 sta andando in onda uno speciale del TG5, che sarà no stop fino alle 18.20. Nella breve interruzione, fino alle 20, molto probabilmente verrà mandato in onda un film, poi si ricomincerà con il TG5 fino a mezzanotte. Tutti i riflettori, quindi, saranno puntati su Berlusconi, sul leader politico e sull’imprenditore che, aldilà di ogni orientamento e colore, ha fatto la storia del nostro Paese.

Silvio Berlusconi, chi sono figli e nipoti: tutto sulla sua famiglia

Come cambia la programmazione Rai per la morte di Berlusconi

Non solo Mediaset. Anche la Rai ha deciso di cambiare la programmazione: su Rai 1, al posto di Unomattina e di tutte le trasmissione a seguire, andrà in onda un’edizione straordinaria del TG1. In prima serata, invece, ci sarà uno speciale Porta a Porta di Bruno Vespa, che prenderà il posto della miniserie in replica Blanca.