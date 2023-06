Isola dei Famosi, anticipazioni semifinale 12 giugno 2023: ospiti, televoto, eliminati e finalisti di stasera

Sembrava così lontana, ma ora la finale si avvicina. E i riflettori, come si può immaginare, sono tutti puntati sull’Isola dei Famosi, su quel reality all’insegna dell’avventura che da settimane, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra fraintendimenti, gelosie, continue discussioni, lotta per la sopravvivenza, mancanza di cibo e di forze, i naufraghi, tutti personaggi del mondo vip che hanno deciso di lasciare in Italia i lussi, hanno un obiettivo: vincere. Ma cosa succederà stasera nella penultima puntata? Chi sarà finalista? E chi, invece, dovrà abbandonare l’Honduras a una settimana esatta dalla fine?

Chi viene eliminato stasera tra Helena e Gian Maria Sainato all’Isola dei Famosi

Dopo l’eliminazione, ma questa volta definitiva, di Fabio Ricci dei Jalisse e la decisione del pubblico di ‘nominare’ finalista Pamela Camassa, due naufraghi, protagonisti a loro modo, sono finiti dritti al televoto e stasera rischiano di essere eliminati. Da una parte Helena Prestes, che continua a discutere con tutti, dall’altra Gian Maria Sainato, che non le manda certo a dire. Chi di loro dovrà abbandonare la playa? Stando ai primissimi sondaggi, pare che i telespettatori siano intenzionati a salvare la modella brasiliana: sarà davvero così?

Chi sono i finalisti, cosa succederà stasera nella semifinale

Nella puntata di questa sera, quasi sicuramente, verranno decretati gli altri finalisti di questa edizione. Chi affiancherà Pamela Camassa, che è già al sicuro, certa di arrivare fino al 19 giugno? Non è ancora nulla di certo, ma probabilmente la padrona di casa, Ilary Blasi, aprirà più televoti flash: ci saranno delle eliminazione e dei salvataggi a catena? Quello che è certo è che anche stasera, nel corso della semifinale, non mancheranno prove ricompense e sfide: chi vincerà?

Helena Prestes contro tutti?

Una delle protagoniste della semifinale potrebbe essere, ancora una volta, Helena Prestes. La naufraga, che dall’inizio ha dimostrato di avere forza e carattere, continua a discutere con tutti e Gian Maria Sainato, che la sta sfidando al televoto, non crede alla sua storia d’amore con Carlo. Tutta una messinscena? Questa sera se ne parlerà perché nulla sfugge, come sanno bene i fan, all’occhio attento di Ilary Blasi e dei suoi due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.