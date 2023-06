Isola dei Famosi 2023, quando va in onda la semifinale? Anticipazioni e favoriti

La finale della diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi, prevista per il 19 giugno 2023, si fa sempre più vicina. La puntata di ieri, lunedì 5 giugno, ha regalato al suo pubblico momenti di forti emozioni, imprevisti, colpi di scena in un susseguirsi di eventi che ha lasciato fino all’ultimo senza respiro, con l’elezione dei finalisti. L’appuntamento è stato inaugurato dal risultato del televoto tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci. Il cantante, membro del duo Jalisse, ha avuto la meglio con il 50,56% dei voti così da obbligare la showgirl a lasciare la Playa; prima della partenza Nathaly Caldonazzo, con intento lontano dall’amichevole, ha dato il “bacio di Giuda” ad Andrea Lo Cicero. Tuttavia la sorte come si sa a volte fa i capricci e innesca tempeste improvvise; al secondo televoto si è ribaltata la situazione che invece ha decretato la vittoria di Nathaly su Ricci, il quale è stato costretto a fare ritorno a casa.

Isola dei Famosi 2023. Ancora colpi di scena per il titolo di finalista

La puntata dell’Isola dei Famosiè stata teatro di un’importante prova che ha visto Pamela Camassa avere la meglio su Cristina Scuccia, Marco Mazzoli e Luca Vetrone aggiudicandosi così un biglietto diretto per l’appuntamento finale del programma. Infine, spazio alle attese nomination, da sempre parte focale del reality-show. Alla chiusura delle votazioni, la conduttrice ha aperto il televoto tra Gian Maria Sainato ed Helena Prestes, protagonista di una sorpresa da parte del fidanzato Carlo. Tuttavia occorrerà attendere il risultato del ballottaggio al prossimo appuntamento, che segnerà il giorno della decisiva semifinale dell’Isola dei Famosi, in programma lunedì 12 giugno.

Pamela Camassa, la Favorita

Pamela Camassa è una modella e conduttrice televisiva italiana, nata a Prato il 22 aprile 1984. Ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, reality show e programmi di intrattenimento, tra cui Miss Mondo Italia, Ballando con le stelle, Tale e quale show e I migliori anni. Dal 17 aprile 2023 è una delle concorrenti dell’Isola dei famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nella puntata del 5 giugno, Pamela Camassa si è qualificata come la prima finalista del programma, dopo aver superato una serie di prove fisiche faticose con Cristina Scuccia. La sua prestazione è stata apprezzata anche dal suo fidanzato Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, che le ha dedicato delle storie Instagram per complimentarsi con lei. Pamela Camassa è fidanzata con Filippo Bisciglia dal 2007 e i due vivono insieme a Roma. Tra le sue passioni ci sono il fitness, la cucina e gli animali