Quando ci sarà la semifinale del serale di Amici 22? Data puntata e anticipazioni

È ufficiale, la semifinale di “Amici 22” con Maria De Filippi potrebbe non essere più il 6 maggio 2023. La colpa starebbe dietro il contagio di due concorrenti, che per il Covid-19 sarebbero costretti a saltare la puntata del 6 maggio, falsando bonariamente l’esito del Serale. Il problema di tale condizione, sentendo Dagospia, sarebbe legata alla registrazione della puntata legata alla semifinale, che dovrebbe avvenire in questi giorni.

Quando ci sarà la semifinale di Amici 22?

Per la puntata di stasera, invece, non ci saranno problemi. Infatti, come la semifinale l’episodio è registrato, vedendo al completo tutti i concorrenti in gara per la puntata. Al momento non viene dato il nome dei concorrenti ammalati con il Covid-19, anche se Dagospia confermerebbe la malattia dei due ragazzi in gara. Per quello che concerne il programma, gli autori starebbero effettuando tutti i controlli per accertare la malattia dei due concorrenti. Se confermata a livello ufficiale, oggettivamente si paleserebbe una bella tegola per il programma di Maria De Filippi e per il palinsesto di Mediaset.

La puntata di stasera si salva

Se c’è il buio più totale per l’organizzazione della semifinale di Amici 22, va meglio per la puntata di stasera. A confermarlo anche un post social del talent show della De Filippi, che scrive: “Questa sera l’appuntamento è con il Serale di Amici22! Noi non vediamo l’ora che inizi la settima puntata e voi? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5, non mancate”. Se le positività al Covid-19 fossero confermate all’interno del talent show, è impensabile che i concorrenti siano pronti e negativizzati per le registrazioni prossime della semifinale. Registrazioni che, almeno per Amici, vengono effettuate tra il giorno settimanale del mercoledì e il giovedì. Troppi pochi giorni dalla positività e soprattutto per rimettersi in sesto con tempi da record: più saggia la decisione di far slittare tutto a data da destinarsi.