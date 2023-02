Quando ci sarà l’Eurovision 2023: date e location di quest’anno

Interrogato dai giornalisti, il vincitore di Sanremo 2023, Marco Menogni, fa sapere che sarà sul palco di Eurovision 2023, a Liverpool il prossimo maggio, ma non rinuncia ad esprimere la sua delusione per non aver avuto sul palco, nella cinquina finale dei Big, nemmeno una donna. “Significa che dobbiamo cambiare ancora qualcosa nel nostro paese”.

Quando ci sarà l’Eurovision 2023?

Marco Mengoni interviene in conferenza stampa nella mattinata di domenica 12 febbraio. È il post vittoria a Sanremo 2023, che ora ha acceso i riflettori sul cantante tornato al Festival 10 anni dopo. Interrogato dai giornalisti il cantante di ‘Due Vite’ fa sapere che sarà sul palco di Eurovision 2023, a Liverpool il prossimo maggio, ma non rinuncia ad esprimere la sua delusione per non aver avuto sul palco, nella cinquina finale dei Big, nemmeno una donna.

Una cinquina vincente, quella composta da Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain, nella quale non sembra esserci stato spazio nemmeno per una donna. La questione non è passata inosservata dentro e fuori il Festival e così Mengoni non ha potuto fare a meno di sottolinearlo. “Le donne in questo Sanremo avevano delle canzoni incredibili, sono state vere figure mitologiche, ci sono rimasto molto male nel vedere che nella cinquina non ci fosse neanche una donna”, ha spiegato davanti alla sala stampa. “Significa che dobbiamo cambiare ancora qualcosa nel nostro paese” è la stoccata finale.

Interrogato dai giornalisti, il vincitore del Festival conferma che alla base della scrittura della sua canzone c’è un evento importante della sua vita che lo ha fatto soffrire, ma spiega di non voler entrare nei dettagli: “I momenti difficili li viviamo tutti, devo ringraziare la vira per avermi fatto superare momenti forti, esperienze di vita privata che non tirerò fuori perché sono molto delicate e vorrei che rimanessero lì”, ha chiarito. “Mi scuso per ieri, non ho trattenuto l’emozione. Erano lacrime di gioia, ovviamente. Dedico questo Festival a mia madre, la donna che mi ha messo al mondo”.

Marco Mengoni all’Eurovision 2023

L’occasione è stata quella giusta anche per guardare al futuro e quindi all’Eurovision 2023 che si svolgerà a Liverpool il prossimo maggio. “Voglio andarci e divertirmi anche lì”, ha fatto sapere Mengoni. “Per oggi non c’è spazio per le aspettative, piano piano ci prepareremo al meglio, per ora posso solo dire che sono contento di vedere Liverpool che non ho mai visto”. Infine, sull’invito del presidente ucraino Zelensky ad andare a Kiev: “Ma io da solo? Ci andrei tutti insieme, più voci siamo e più forte arriva il messaggio”.