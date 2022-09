Quando e dove vedere la replica della seconda puntata del Grande Fratello Vip? Data e orario

Il Grande Fratello Vip ha ripreso finalmente il via e terrà compagnia ai telespettatori, con le dirette, per ben due volte a settimana. La casa di Cinecittà, quella più spiata di sempre, riaprirà le sue porte il lunedì e il giovedì, con Alfonso Signorini che, al timone della trasmissione, entrerà nelle abitazioni di migliaia e migliaia di italiani. Ma dove e come vedere le repliche?

La puntata del GF VIP in replica su LA5

Le puntate del Grande Fratello Vip verranno trasmesse in replica su LA5, ma saranno disponibili anche sul sito di Mediaset Play. La seconda puntata, quella in onda giovedì 22 settembre, andrà in onda in replica venerdì su LA5 a partire dalle 21.10. E così sarà per tutta la durata della trasmissione.

I daytime e la diretta su Mediaset Extra

Il reality verrà trasmesso anche nelle varie fasce quotidiane, con i cosiddetti daytime. Che andranno in onda su Canale 5 ogni giorno alle 16.40 circa, su Italia1 alle 18. Su Mediaset Extra, invece, ci sarà sempre la diretta, h24, disponibile al canale 55 del digitale terrestre.