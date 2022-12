Quando esce Avatar 3? Data, cast e anticipazioni

Avatar: la via dell’acqua, il secondo capitolo della saga cinematografica di Avatar è appena uscito, ma già si parla di un terzo episodio. Tutto è dato dal finale del film attualmente al cinema, che non lascia dubbi sul proseguo della serie. Ma non si tratterà di una trilogia, James Cameron ha infatti parlato di una saga lunga, composta addirittura di 6 o 7 episodi.

Quando esce Avatar 3? Tutto quello che sappiamo in anteprima

Avatar 3 non è in discussione, uscirà sicuramente, anche se c’è pressione per i buoni guadagni al box office di Avatar 2. Dopo tutto il film è costato moltissimo, si parla di circa 400 milioni di dollari, il film più costoso della storia del cinema. Il precedente fa ben sperare, considerando che il primo film di Avatar è ancora il film che ha incassato di più nella storia del cinema, con 2.922.917.914 dollari dall’anno di uscita (2009).

Un calendario dei prossimi film di Avatar già esiste e se per Avatar 3 si parla di dicembre 2024, circa ogni 2 anni dovrebbe uscire un nuovo film della saga. Su cast e anticipazione di trama non si può dire molto o fare congetture, rischio spoiler per chi non ha ancora visto il secondo film che è uscito solamente oggi, mercoledì 14 settembre 2022. Ecco quello che sappiamo su Avatar 3. Avatar 3 è già previsto in uscita nel 2024.

Il motivo è semplice: è stato già girato. Secondo il produttore del film di James Cameron, Jon Landau, addirittura sarà pronto nel 2026 il quarto capitolo della saga. Cameron punta su Avatar, non solo sul singolo film, ma su tutta la saga che sta costruendo. “È tutto scritto, da cima a fondo, quattro sceneggiature completamente progettate”, ha affermato Cameron. Secondo il regista la strada è già tracciata, sanno esattamente dove la saga sta andando e basterà solo avere l’opportunità per farlo e quell’opportunità è data dalle persone che apprezzeranno il film in sala. Secondo quanto ha affermato il regista “solo un enorme flop al botteghino potrebbe causare la non uscita di Avatar 3”.