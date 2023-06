Quando esce Fast & Furious 11: la data

Cresce l’attesa da parte dei fan per l’uscita della seconda parte della trilogia finale di Fast & Furious 11. Le radici della saga affondano nel lontano 2001 e hanno appassionato migliaia e migliaia di persone. Ora, quest’ultimo capitolo non sarà assolutamente da meno e i colpi di scena per i fan – pronti a tenerli con il fiato sospeso – non mancheranno. Ora, l’attore Vin Diesel ha rivelato sui social che l’undicesimo capitolo della saga arriverà nelle sale di tutto il mondo il 4 aprile del 2025.

Ecco quando inizia Fast & Furious 11, il post sui social

Galeotta fu la foto sui social sarebbe proprio il caso di dire. Chiare le parole di Diesel in un post su Instagram: “Amo il modo in cui tutti gli attori del nostro franchise si sentono espressivi e collaborativi quando vi entrano. Jason Momoa voleva provare qualcosa di totalmente unico e speciale e ha finito per creare un personaggio che ruba la scena e che il mondo non dimenticherà. Grazie a tutti per essere venuti a vederci, come sempre…. 7 miliardi non significano nulla se non rappresentano il vero sentimento di famiglia e lealtà. Per coloro che non sapevano che FastX era solo la prima parte, sappiate che la seconda parte rappresenterà uno sforzo da parte nostra famiglia e dello studio Fast come non avete mai visto”.

Ricordiamo che Fast X, uscito nelle sale italiane il mese scorso, è soltanto il primo film della trilogia finale. Ciò vuol diche dopo Fast & Furious 11 si avrà anche una seconda pellicola e sarà quest’ultima a mettere la parole fine alle avventure che hanno appassionato diverse migliaia di persone. Inoltre, la scorsa settimana, Dwayne Johnson ha fatto sapere di aver fatto pace con Vin Diesel confermando poi che tornerà nel franchise di Fast & Furious. Sarà infatti protagonista di uno spin off basato sul personaggio di Luke Hobbs.