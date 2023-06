Zerocalcare su Netflix, quando esce Questo mondo non mi renderà cattivo: data, trama e anticipazioni

Cresce l’attesa per il ritorno su Netflix di Michele Rech, in arte Zerocalcare, il fumettista che con la sua arte riesce a fotografare la realtà nella completezza della sue sfumature. Dopo il successo del primo progetto “Strappare lungo i bordi”, ecco che la nuova serie “Questo mondo non mi renderà cattivo” è pronta a fare capolino sulla nota piattaforma dedicata allo streaming di film e serie tv. Presentata in anteprima nella Città Eterna il domani, 8 giugno, dal giorno 9 sarà invece disponibile in tutti i paesi in cui il servizio streaming è attivo.

Zerocalcare 2, quando esce la seconda stagione su Netflix: data e anticipazioni

Episodi e trama di Questo mondo non mi renderà cattivo

Sei gli episodi, della durata di mezz’ora ciascuno, che saranno caricati sulla piattaforma. Invece, per quel che riguarda la trama anche questa volta la vicenda sarà incentrata attorno alle difficoltà di provare a restare se stessi, in un mondo che rischi di minare le certezze individuali. Zerocalcare torna in compagnia dei suoi celebri amici: Sarah, Secco e l’Armadillo. Tuttavia, a sconvolgere la sua routine ci penserà Cesare, un amico di vecchia data che è ritornato nel quartiere dopo anni di assenza. Cesare per via della lontananza fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto e di conseguenza, a trovare un equilibrio. Zerocalcare vorrebbe aiutarlo ma si rende conto di non riuscire a ad attenuare il senso di solitudine che vive Cesare. Oltre ad averla disegnata, Michele Rech ha firmato la sceneggiatura della serie la cui produzione è stata invece affidata a Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing.

L’uscita della serie

Come detto, la serie Questo mondo non mi renderà cattivo sarà disponibile il prossimo 9 giugno, dopo la presentazione tenutasi a Roma il giorno prima. L’uscita è prevista intorno alle 8 di venerdì e senza dubbio anche questa serie firmata Zerocalcare non mancherà di regalare tante emozioni ai propri telespettatori.