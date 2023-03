Quando esce la seconda parte di LOL 3: data e anticipazioni. La domanda se la pongono tutti i fan del prodotto televisivo di Amazon Prime Video, che sono curiosi di capire quale sarà il vincitore di questa edizione del programma. Tornato in onda, da subito ha attirato l’attenzione dei telespettatori più fidelizzati. Non solo grandi nomi di comici inseriti nel ruolo di concorrenti del gioco (lo storico Nino Frassica per esempio), ma anche la riconferma di Fedez e Frank Matano alla conduzione dello show.

Quando esce la seconda parte di Lol 3?

Come le precedenti stagioni del programma, anche questa edizione si è contraddistinta nella divisione in due tranche delle puntate televisive: una prima parte con quattro puntate uscite il 9 marzo, mentre l’altra metà che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 16 marzo 2023. Una strategia, per intenderci, del tutto commerciale, al fine di mantenere attiva l’attenzione e far parlare del noto prodotto televisivo legato all’intrattenimento.

L’attesa sarà quindi di pochi giorni per ammirare il proseguo della seconda parte della terza stagione. Infatti, a conti fatti, bisognerà aspettare solamente una settimana per vedere chi trionferà, dopo Lillo e Maccio Capatonda, alla terza edizione di “Lol – Chi ride è fuori”. Proprio sulla domanda di “chi sarà il vincitore?”, l’esito è più che mai incerto, considerato come il cast è composto in questo modo:

Herbert Ballerina,

Fabio Balsamo,

Luca Bizzarri,

Cristiano Caccamo,

Paolo Cevoli,

Marta Filippi,

Nino Frassica,

Paolo Kessisoglu,

Brenda Lodigiani

Marina Massironi

Tutto questo mentre Maccio Capatonda gioca il ruolo di “jolly” all’interno del programma, utilizzato al fine di fare ridere i concorrenti ai comandi di Fedez e Frank Matano. Potrebbero essere nuovamente i suoi personaggi a fare la differenza, portando i concorrenti a ridere e avvicinare la fase finale del programma. Dopotutto, anche Maccio è un “re della risata”, che lo scorso anno s’impose con Virginia Raffaele in finale.