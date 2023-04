Quando esce la serie di Harry Potter in Italia? Trama, cast e anticipazioni

Harry Potter tornerà in formato serie tv, ma la sorpresa non solo questo. Infatti, all’interno del team che curerà il prodotto televisivo, ci sarà in pianta stabile anche la scrittrice Joanne Rowling, ovvero la famosa scrittrice che attraverso la sua fantasia diede vita al famoso maghetto di Hogwarts. La scrittrice britannica avrà un ruolo centrale nella produzione della serie televisiva, in quanto sarà produttrice esecutiva del progetto televisivo.

Quando arriva la serie televisiva di Harry Potter in Italia?

Per questa domanda, probabilmente i tempi sono prematuri. Resta però come a Hollywood puntino forte su questo progetto cine-televisivo, con mezzo mondo che già adesso ne mostra interesse e ne chiede una veloce messa in onda. Secondo le ipotesi degli esperti di mondo televisivo, Harry Potter con le sue nuove avventure potrebbe arrivare sulle televisioni mondiali tra il 2025 e il 2026, contando anche il periodo delle riprese televisive. Resta ignoto però, cosa racconterà la storia e soprattutto chi rappresenterà Harry Potter. Sicuramente, la narrazione in qualche modo girerà sul suo personaggio, ma l’attore Daniel Radcliffe tornerà a vestire i panni del mago in versione più adulta?

E’ vero, oggi le serie televisive ingaggiano grandi attori per impreziosire i propri cast: Mark Hamil è comparso nello spin-off “The Mandalorian” di Star Wars. Sylvester Stallone lo abbiamo visto in “Tulsa King”, con altri celebri colleghi che si sono prestati al mondo televisivo e dello streaming. Quello che potrebbe potenzialmente succedere, almeno sentendo i rumors dietro il progetto televisivo, è quello di vedere una sorta di reboot dei film di Harry Potter, probabilmente con un altro cast. In tal senso, le storie messe in onda prenderanno spunto dai libri sul maghetto, che ovviamente sono stati già riportate in camera attraverso i film della saga. Certo, per i film accaniti del prodotto Harry Potter, ugualmente sarà curioso tornare a vedere le storie in una versione televisiva.