Quando finiscono i programmi del daytime? Da Oggi è un altro giorno a Pomeriggio 5, tutte le date

Si avvicinano al finale di stagione i programmi del daytime. Tra i più seguiti, arriverebbe entro la fine di giugno anche la chiusura di Pomeriggio 5. Questa una chiusura che potrebbe rivelarsi definitiva, con una Barbara D’Urso che al momento starebbe vagliando un’importate offerta di Netflix per condurre un avanguardistico reality show. Chiusura prossima anche per “Oggi è un altro giorno”, che dal prossimo anno potrebbe trovare come conduttrice Roberta Capua.

I programmi che si concluderanno nel daytime per l’Estate 2023

Per tanti telespettatori potrebbe essere uno shock, considerato come tanti programmi del daytime li accompagnano dal pomeriggio all’ora di cena. Parliamo di trasmissioni storiche, quali “La vita in diretta”, Pomeriggio 5, “Oggi è un altro giorno” o tutti quei format che, anche su altri canali, intrattengono le persone nei pomeriggi autunnali, invernali e primaverili.

Ecco quali programmi vanno verso il finale di stagione

Di seguito, la lista con la giornata dei programmi che chiuderanno la stagione:

Mercoledì 31 maggio

Forum – Canale 5

Lo Sportello di Forum – Rete 4

Venerdì 2 giugno

Pomeriggio Cinque – Canale 5

Domenica 4 giugno

90° Minuto – Rai 2

La Domenica Sportiva – Rai 2

Pressing – Italia 1

Martedì 6 giugno

Affari Tuoi – Rai 1

Venerdì 9 giugno

E’ Sempre Mezzogiorno – Rai 1

Viva Rai2 – Rai 2

Stasera Italia – Rete 4

Sabato 10 giugno

Striscia la Notizia – Canale 5

Domenica 11 giugno

Domenica In – Rai 1

Da Noi… A Ruota Libera – Rai 1

Paperissima Sprint – Canale 5

Citofonare Rai2 – Rai 2

Venerdì 16 giugno

Unomattina – Rai 1

Storie Italiane – Rai 1

I Fatti Vostri – Rai 2

Agorà – Rai 3

Lingo, Parole in Gioco – La7

Cash or Trash, Chi Offre di Più? – Nove

Sabato 17 giugno

Buongiorno Benessere – Rai 1

Italia Sì – Rai 1

Domenica 18 giugno

Unomattina in Famiglia – Rai 1

Linea Verde – Rai 1

L’Eredità – Rai 1

Venerdì 23 giugno

Cinque Minuti – Rai 1

Mattino Cinque News – Canale 5

Radio2 Social Club – Rai 2

Il Cavallo e la Torre – Rai 3

Domenica 25 giugno

In Onda – La7

Giovedì 29 giugno

Porta a Porta – Rai 1

Venerdì 30 giugno

Oggi è un Altro Giorno – Rai 1

La Vita in Diretta – Rai 1

Ore 14 – Rai 2

Buongiorno Italia – Rai 3

Buongiorno Regione – Rai 3

Otto e Mezzo – La7

Casa a Prima Vista – Nove

Sabato 1 luglio

Linea Verde Life – Rai 1

Domenica 23 luglio

Paesi che Vai – Rai 1