Quando inizia l’Eredità su Rai 1? Data della prima puntata e conduttore

Torna L’Eredità su Rai 1. Quest’anno lo show andrà in onda più tardi del previsto: all’inizio, il regolamento ufficiale della nuova edizione aveva fissato il ritorno al mese di dicembre, suscitando da subito grande clamore, ma in seguito la data è stata rivista.

Quando inizia L’Eredità

L’edizione 2022-23 de L’Eredità inizierà lunedì 31 ottobre 2022. Alla conduzione è stato confermato di nuovo Flavio Insinna, dal 2018 al timone del programma. In occasione di quest’anno, il quiz festeggerà i suoi primi vent’anni. Era il 29 luglio 2002 quando Amadeus venne scelto per condurre il nuovo format da lui stesso creato insieme a Stefano Santucci.

I game show in onda fino al 31 ottobre

Per tutto il mese di ottobre a tenere compagnia ai telespettatori la sera ci sarà Reazione a Catena, il gioco dell’estate che lascerà spazio a L’Eredità per l’inverno. La concorrenza è sempre la stessa: Caduta libera e Avanti un altro, i due game show in onda su Canale 5 condotti rispettivamente da Gerry Scotti e Paolo Bonolis.