Quando inizia Masterchef 13: anticipazioni prima puntata, giudici, dove vederlo in tv e in streaming

Masterchef 13, tutto sulla nuova edizione del cooking show più famoso della tv: giudici, quante puntate sono, le novità. Tra pochi giorni i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri torneranno in prima serata: l’appuntamento è per ogni giovedì dalle 21.15.

Venti nuovi concorrenti: tra loro si cela il tredicesimo Masterchef italiano. E’ tutto pronto per la nuova stagione del talent di cucina tra i più famosi e amati dal pubblico. Gli aspiranti chef sono pronti a darsi battaglia tra i fornelli e ogni piatto può fare la differenza: i migliori andranno avanti nel programma, mentre per i peggiori le porte di Masterchef si chiuderanno per sempre. Ma chi riuscirà a conquistare il tanto agognato grembiule bianco? Chi riuscirà a farsi strada fino alla vittoria finale? Il countdown è partito: si comincia.

Quando inizia Masterchef 13, quante puntate sono

Masterchef 13 prenderà il via da giovedì 14 dicembre 2023. Ovvero una settimana dopo la finalissima di X Factor 2023, in programma per il 7 dicembre. Dopodiché ci terrà compagnia per diverse settimane considerando che, in tutto, dovrebbero essere stati registrati un totale di 24 episodi (come per le precedenti stagioni). Di conseguenza, calendario alla mano, se ogni prima serata verranno trasmessi i 2 canonici episodi, anche qui sulla falsa riga di quanto ormai siamo abituati, il programma ci terrà compagnia almeno fino alla fine di febbraio 2024. Per prima cosa ci sarà da vedere la composizione della Masterclass con i live cooking che determineranno i concorrenti in gara: dopodiché rivedremo tutte le sfide più amate, dall’immancabile Mistery Box, ai pressure test fino alle cucinate in esterna.

Dove vederlo in tv e in streaming: ci saranno le repliche in chiaro?

Masterchef 13 è in esclusiva su Sky e viene trasmesso ogni giovedì in prima serata dalle 21.15 su Sky Uno. A differenza di quanto avviene per X Factor però, non ci sarà, almeno nell’immediato, la replica in chiaro su Tv8. Il programma, come ogni anno, sarà poi visibile sempre su Tv8 ma a distanza di qualche mese. Per il talent musicale invece, com’è noto, la replica in chiaro viene trasmessa il mercoledì successivo alla puntata in onda live su Sky Uno.