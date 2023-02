Quando inizia Matrimonio a prima vista Italia su Real Time? Data, coppie e concorrenti

Matrimonio a prima vista settima stagione inizia a Febbraio 2023 su discovery Plus con una puntata a settimana. Anche questa volta 3 ragazzi e 3 ragazze si sposano al buio con una persona scelta secondo un algoritmo scientifico. Le spose e gli sposi prendono un abito di nozze nell’atelier di Carlo Pignatelli.

I concorrenti di Matrimonio a Prima Vista

Matteo 29 anni, vive a Milano, lavora in banca ed è singole da tre anni. Ama molto viaggiare. Vive a Milano dove si occupa di strumenti finanziari. Matteo è originario del nord, e nella vita si è conquistato tutto da solo per questo ne va molto fiero. Si definisce raramente di cattivo umore, e ha un ironia molto particolare. Matteo è cresciuto con la madre e con due sorelle più piccole, ha imparato a cucinare e ama preparare cene per gli amici. Cerca una persona che possa essere il suo +1.

Mattia ha 37 anni vive a Cafasse in provincia di Torino e nella vita fa il giardiniere, è del segno dello scorpione ed è single da circa un anno e mezzo. Il lavoro del giardiniere è un lavoro di famiglia che ha ereditato dal nonno e dal padre. Ama anche viaggiare, che è la sua passione principale. Altre sue passioni sono videogames, film e il mondo dell’horror in tutte le sue declinazioni. Mattia ha anche un gatto. Si definisce con il carattere non facile ma quando si innamora lo fa in modo totale. Mattia in passato non è sempre stato un angioletto ma ora cerca il suo paradiso.

Gennaro ha 34 anni e vive a Reggio Emilia, è del segno della bilancia, lavora come cameriere ed è single da circa due anni. Ha lavorato in tutti i tipi di ristoranti, dai pub fino agli stellati e sogna di aprire un suo locale. Adora fotografare, e infatti definisce la sua più fedele compagna proprio la sua macchina fotografica. E’ un grande appassionato di Mountain Bike, adora sentirsi libero. Si definisce dal cuore morbido, come un muffin e cerca una persona per tutta la vita.

Le concorrenti

Simona ha 30 anni vive a Viareggio ed è single da circa cinque anni. Ama molto il suo cane spesso presente nei suoi scatti Instagram. Nella vita Simona lavora nell’amministrazione del cantiere navale della sua famiglia. Simona è una donna in carriera, si definisce forte e in grado di gestire tante persone. Il suo hobby principale è andare in palestra, adora infatti rimanere in forma. Simona adora godersi la vita e la cosa che le da più fastidio sono il giudizio delle persone sopratutto quando è fatto senza conoscere e con superficialità. Simona ha recentemente avuto un intervento e nelle primissime battute del programma è ancora convalescente. Viene accompagnata all’altare da suo fratello.

Giulia ha 27 anni vive a Busssolena in prov. di Torino ed è single da circa due anni. Nella vita lavora come impiegata contabile e abita in Val di Susa. Adora la natura e negli ultimi anni è vissuta a Londra, esperienza in cui si è divertita tantissimo. Giulia adora camminare con il suo cane (Laila) nella natura. Giulia si definisce una persona vivace, positiva e generosa, mette spesso gli altri al primo posto ed è molto legata alle sue amicizie. Giulia racconta di essere sempre stata poco fortunata in amore e che ora vuole cercare qualcosa di stabile.

Irene ha 32 anni, vive a Milano ed è single da circa cinque anni. Irene lavora come manager di una catena di ristoranti. Irene sogna di trovare la sua persona, con lo sguardo rivolto verso il futuro insieme. Irene ha scelto un abito particolare di colore verde per il suo matrimonio, lei stessa è rimasta sorpresa della sua scelta.

Le coppie

Le coppie di matrimonio a prima vista sono: