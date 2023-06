Quando inizia Paperissima Sprint 2023? Data e conduttori su Canale 5

Sta per tornare uno dei programmi estivi più attesi di tutta la rete Mediaset! Si tratta proprio di Paperissima Sprint, il divertente show in cui vengono mandati in onda gli sketch più buffi che fanno divertire tutto il pubblico. Siete curiosi di sapere chi condurrà lo spettacolo e quali saranno le novità per quest’anno? Ve lo raccontiamo noi!

Paperissima Sprint dal 12 giugno 2023 su Canale 5

Paperissima Sprint sta per tornare su Canale 5 e la prima puntata andrà in onda proprio domani sera, lunedì il 12 giugno 2023 alle ore 20.35. Chi non riuscirà a collegarsi potrà guardare la replica su www.paperissimasprint.it. Il programma sarà trasmesso dal lunedì al venerdì, al posto di Striscia la notizia. Forse in pochi sanno che questo è uno dei programmi più longevi della televisione: la prima puntata ha visto la luce con un brevissimo episodio nel 1990, su Italia 1. Dato il successo, si è spostato su Canale 5, dove va in onda da 28 anni. Il programma è così amato dagli italiani perché, oltre ad essere molto divertente, c’è anche un coinvolgimento diretto: la redazione riceve circa 150 video al giorno di gaffe e sketch divertenti da parte dei cittadini.

Cast e conduttori dello show

Per quanto riguarda il ‘dietro le quinte’, Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci, il regista è Mauro Marinello. La scrittura dello show è di: Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. Alla conduzione, invece, per l’undicesimo anno di fila ci sarà Vittorio Brumotti. Sarà affiancato da due nuove co-conduttrici: la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi. Come sempre, ci sarà anche l’immancabile Gabibbo, presenza fissa dal primo anno dello show nel 1990.

Tutte le novità del programma su Canale 5

Paperissima Sprint è ormai una certezza nel palinsesto Mediaset. Come ogni anno, andranno in onda le ‘Papere più divertenti‘ che arriveranno in redazione. Potrebbero esserci anche alcune novità nel format dello show, ma ancora non sono stati rivelati molti dettagli. Quel che è certo è che il programma farà compagnia al pubblico italiano fino a settembre, quando tornerà Striscia la notizia. E voi, siete pronti a ridere insieme al gabibbo?