Quando inizia Reazione a Catena 2023? Data, chi conduce, novità e giochi

Per un programma che finisce ce n’è sempre uno che inizia. E su questo i telespettatori di Rai 1 possono stare tranquilli. Perché se è vero che da una parte domenica 18 giugno andrà in onda l’ultima puntata de l’Eredità di Flavio Insinna, dall’altra è altrettanto vero che da lunedì prenderà il via, su Rai 1, Reazione a Catena. Quel gioco dell’estate che allena la mente e appassiona il pubblico. Alla conduzione, come sempre, Marco Liorni, che da lunedì 19 giugno entrerà nelle case degli italiani.

Fino a quando andrà in onda Reazione a Catena 2023

Quella del 2023, per Reazione a Catena, si tratta della diciassettesima edizione. Alla conduzione, ancora una volta, Marco Liorni che metterà alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è a partire dal 19 giugno tutti i giorni alle 18.45, quest’anno per la prima volta, fino al 31 dicembre. Per concludere in bellezza l’anno.

Come funziona, i giochi

Reazione a Catena è il preserale di Rai 1 dove tutto ruota attorno alle parole e alla logica. Si tratta, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’azienda, di un gioco fresco, leggero, che permette a tutti di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana divertendosi, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. E la allena. Questa stagione saranno più di diecimila le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare.

In ogni puntata sei concorrenti, divisi in due squadre da tre, si contenderanno il montepremi tra “Catene musicali”, “Zip” e “Intese vincenti”, con la novità del “Quattro per una”, il gioco in cui si deve indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli.

Siete pronti a giocare con i concorrenti? L’appuntamento è a partire da lunedì 19 giugno su Rai 1, dalle 18.50 circa.