Quando inizia Temptation Island 2023 su Canale 5? Cast concorrenti, coppie e novità

I telespettatori se lo chiedono a gran voce: quando inizierà la nuova stagione di Temptation Island su Canale 5? Il programma sarà condotto per quest’anno da Filippo Bisciglia, con la trasmissione che potrebbe essere messa in onda tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2023. Insomma, il reality con al timone Bisciglia potrebbe riempire la finestra estiva di Mediaset, in un format che seppur ha sempre fatto parlare gli studi televisivi, non ha mai brillato per ascolti.

Quest’estate arriva Temptation Island?

Per Bisciglia è una conferma graditissima, considerato come dal 2014 al 2021 ha condotto ininterrottamente il programma. Quest’anno, il reality si svolgerà all’interno della Sardegna, in un cast che sta venendo scelto appositamente da Mediaset. I provini per il reality, da quello che siamo venuti a sapere, sono partiti il 9 marzo 2023. Qui, gli autori stanno cercando di capire quali coppie formare per il format del programma.

Oggi, gli autori farebbero carte false per portare nel reality le coppie formatesi all’interno del Grande Fratello Vip. Tra queste, spunterebbe l’ambizione di portare dentro il gioco Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, oltre a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Ma Mediaset concederà questo tipo di partecipazione, considerato anche come cerchi, almeno oggi, di censurare ogni ex concorrente di questa edizione del GF VIP per eccesso di trash e volgarità? La soluzione porterebbe ascolti negli amanti del genere, ma come sappiamo l’ultima parola spetta all’editore: Pier Silvio Berlusconi, che non ha molta stima verso i concorrenti della Casa. Ci sarebbe spazio anche per gli ex concorrenti di “Uomini e Donne”, che sarebbero inseriti all’interno del reality in qualità di tentatori. Che anche altre coppie note al mondo dello spettacolo possano aggregarsi, è cosa certa. Dagli autori, in tal senso, non arrivano notizie stile “spiffero”. Si pensa, probabilmente, a un effetto sorpresa da annunciare in prossimità della prima puntata o durante la stessa.