Quando ricomincia E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici: ultima puntata venerdì 9 giugno

L’amatissima conduttrice Antonella Clerici chiude la seconda edizione del suo show culinario e d’intrattenimento ” E’ sempre Mezzogiorno” e va in pausa estiva. L’ultima puntata andrà in onda venerdì 9 giugno e il programma ritornerà a settembre con tante novità. “È Sempre Mezzogiorno”, il programma condotto da Antonella Clerici in diretta dal lunedì al venerdì alle 11.55 su Rai 1, si appresta a concludersi con un bilancio positivo. Lo show ha conquistato il pubblico con la sua formula vincente che unisce ricette, chiacchiere e buonumore, insieme ai nuovi giochi, ai tanti ospiti, le finestre sulle bellezze e le eccellenze gastronomiche della nostra penisola.

“E’ sempre Mezzogiorno”, gli chef e i collaboratori di Antonella Clerici

Dagli studi Rai di via Mecenate a Milano, da lunedì 5 giugno a venerdì 9, andranno in onda le ultime cinque puntate della stagione. Gli chef provenienti da tutta Italia presenteranno ogni giorno una ricetta originale o una rivisitazione di un piatto della tradizione, valorizzando i prodotti di stagione che hanno colorato lo studio: frutta e verdura di questa primavera a confine con l’estate saranno le protagoniste delle tante nuove ricette. Accanto ad Antonella Clerici ci sono stati anche altri collaboratori che hanno contribuito al successo del programma. La nutrizionista e curatrice del benessere Evelina Flachi che si è occupata dei focus sugli aspetti salutari delle preparazioni in studio. Lorenzo Biagiarelli ha raccontato curiosità e racconti del mondo del cibo. Giovanna Civitillo ha consigliato sagre e appuntamenti da non perdere lungo tutta l’Italia. Alfio Bottaro è stato il simpatico tutto fare di studio e ha sorpreso i telespettatori con diversi travestimenti. Infine, il magister panificatore Fulvio Marino che ha infornato ogni giorno pani, pizze e lievitati.

Antonella Clerici e la sua squadra sono stati capaci di scrivere un altro avvincente capitolo della storia del mezzogiorno di Rai 1, dopo la ventennale esperienza de La prova del cuoco. Il programma ritornerà a settembre con tante novità e sorprese per il pubblico fedele che ha seguito con affetto e partecipazione le puntate di “È Sempre Mezzogiorno”. Al momento la data ufficiale d’inizio non c’è: bisogna pazientare un po’, a settembre tutto ritornerà. E riprenderà la routine di sempre!