Quando ricomincia Uomini e Donne dopo le feste? La prima puntata del 2023 e le anticipazioni

Quando ricomincia, dopo le feste natalizie, Uomini e Donne nel 2023? Ecco le anticipazioni e i tronisti che vedremo. A rivelare come sarà la programmazione del dating show ci ha pensato il profilo Instagram @uominiedonneclassicoeover. Dal 19 dicembre al 22 dicembre 2022 va in onda su Canale 5 l’ultima registrazione dell’anno.

Quando ricomincerà Uomini e Donne su Canale 5?

A questo punto ci sarà uno stop natalizio e si riprenderà da lunedì 9 gennaio 2023. L’orario sempre quello delle 14:45 circa. Per quanto riguarda le registrazioni, invece, queste avverranno il 22 e probabilmente il 28 e 29 dicembre. Quali tronisti ritroveremo nell’edizione 2022/2023 di Uomini e Donne quando ricomincia dopo la pausa per Natale? Sappiamo che non vedremo più Federica Aversano, la quale ha deciso di abbandonare il trono dopo poche settimane. Dovremmo però ritrovare:

Lavinia Mauro, 26 anni di Roma. Nella vita studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Cerca un ragazzo sportivo, paziente e tenace;

Federico Dainese, 25 anni di Genova. Lavora come odontotecnico nello studio del padre. Accanto vuole una ragazza che lo accetti così com’è;

Federico Nicotera, 25 anni di Roma. Lavora come ingegnere aeronautico. Vorrebbe una donna forte che sa cosa vuole nella vita. Deve stargli vicino ma al tempo stesso sfuggirgli.

Insieme al loro tutte le corteggiatrici e i corteggiatori visti fino a questo momento fino al momento della Scelta finale. Non mancheranno le Dame e i Cavalieri del Trono Over come Gemma Galgani, Armando Incarnato, Biagio di Maro, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri, tra gli altri. Nelle puntate di Uomini e Donne nel 2023, però, rivedremo anche gli opinionisti di sempre: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Le anticipazioni per le nuove puntate del programma

Al momento non abbiamo molte anticipazioni su Uomini e Donne per quando riparte nel 2023. Nel momento in cui riprende, infatti, si ricomincerà dai Tronisti e dalle loro esterne. Presto scopriremo le loro Scelte. Quante puntate ha Uomini e Donne 2022/2023? Ancora non possiamo dirlo con certezza. Gli appuntamenti sono giornalieri, dal lunedì al venerdì, e si prendono una pausa fino a dopo Natale durante le festività. Possiamo, quindi, supporre, che andranno avanti fino alla primavera. In caso di ulteriori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.