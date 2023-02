Quando si registra la scelta di Lavinia a Uomini e Donne? Chi sceglie tra Alessio Corvino e Alessio Campoli

Lavinia Mauro prende la prima boccata d’aria dopo il complicato periodo attraversato con suoi due corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli; la tronista di Uomini e Donne sembra sia pronta per poter arrivare più serenamente alla fine del suo percorso: ma chi sarà la sua scelta tra il moro e il biondo?

La scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Le ultime esterne avevano fatto temere il peggio. I telespettatori, infatti, stavano per prepararsi al primo ”no” di Uomini e Donne dopo diversi anni. Ma qualcosa, improvvisamente, sembra essere cambiato nel percorso di Lavinia Mauro. La tronista ha deciso di prendere in mano la situazioni e i suoi corteggiatori pare abbiano recepito il messaggio. Le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni, riportano le ultime dinamiche tra Lavinia e i suoi due Alessio.

La ragazza ha ritrovato la serenità tra le braccia di entrambi, ma qualche piccolo dettaglio sembra indirizzare le scommesse su uno dei ragazzi in particolare. Ecco intanto cosa è successo nell’ultima registrazione: “Lavinia ha fatto due esterne, la prima con Corvino. Lei gli ha fatto una sorpresa in un posto a Roma e gli ha voluto raccontare l’esperienza traumatica con il suo ex. Ha però voluto che le telecamere fossero spente. Campoli le ha registrato un videomessaggio in cui ha detto che, nonostante a volte lui non riesca ad esprimersi, è molto contento di ricevere le sue attenzioni. Si sono visti e baciati per tanto tempo. In studio ha ballato con Corvino e a Campoli questa cosa ha dato fastidio”.

Alessio Corvino o Alessio Campoli?

Gli interrogativi continuano a ripresentarsi, Lavinia Mauro sembra interessata in egual modo ad entrambi i suoi corteggiatori. Ma qualche piccolo segnale potrebbe aver tradito il segreto sulla futura scelta. Inizialmente, gli occhi degli scommettitori puntavano tutti su Alessio Campoli: la ragazza, infatti, aveva richiesto personalmente la sua presenza in studio. E nonostante, durante le prime uscite, il corteggiatore si tenesse molto sulle sue, l’attrazione da parte della tronista era innegabile.

I fan della coppia credono che le loro personalità siano la perfetta unione che conferma che gli opposti si attraggono. Campoli è molto ”leggero”, un ragazzo che tenta sempre di sdrammatizzare, ma non per questo non ha lati profondi e interessanti. D’altro canto tutti hanno conosciuto Lavinia per il suo percorso gestito dall’ansia: il ventaglio, le mani tra i capelli, l’iniziale incapacità di restare al centro dello studio. Chi meglio di Campoli, dunque, potrebbe portare una ventata di leggerezza alla tronista?

Il percorso con Alessio Corvino (il biondo, ndr), invece, è partito in discesa, ha iniziato ad arrancare a metà trono, per poi riprendere un inaspettato slancio. Il corteggiatore e la tronista se ne sono dette di ogni, tra segnalazioni e attacchi di gelosia, ma non hanno mai smesso di continuare a cercarsi. Il giovane sembra essere un punto di riferimento importante per la ragazza con cui condivide il percorso dal primo giorno di trono. L’ultima esterna in cui Lavinia decide di confidarsi sul suo passato sembra esserne l’ennesima prova. I telespettatori credono che la loro frequentazione sia già diventata l’inizio di una storia importante. Arriverà per loro il tanto atteso lieto fine?

Quando verrà registrata la scelta?

La resa dei conti pare abbia, finalmente, una data. La scelta di Lavinia, infatti, pare verrà registrata tra venerdì 17 e lunedì 20 febbraio. La messa in onda, invece, va considerata ad almeno 2 settimane di distanza. Come andrà a finire?