Quando si sposano I Coma Cose? L’annuncio a Sanremo 2023, data del matrimonio

Sono stati grandi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo e con la loro canzone ‘L’Addio’ hanno conquistato pubblico ed esperti. Stiamo parlando dei Coma Cose, nome d’arte di Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli. I due, complici e affiatati sul palco, sono una coppia di fatto. E non solo sul lavoro e nelle loro canzoni. Anzi, proprio a Sanremo 2023 hanno annunciato il matrimonio e lo hanno fatto nel corso di una conferenza stampa. E ora la curiosità dei fan è tanta: quando si diranno il fatidico sì? Quando convoleranno a nozze?

I Coma Cose si sposano

Dopo ‘Fiamme negli occhi’, titolo della prima canzone che hanno portato sul palco dell’Ariston, questa volta i Coma Cose hanno deciso di raccontare un periodo difficile del loro rapporto. Fatto, come in tutte le coppie, di alti e bassi. Anzi, i due erano a un passo dal dirsi addio. E a voltare pagina. Non lo hanno fatto, si sono guardati negli occhi e hanno deciso di riprovarci. Esperimento riuscito, a quanto pare, perché i Coma Cose hanno annunciato, proprio a Sanremo, l’intenzione di sposarsi. Una data ufficiale ancora non c’è, ma probabilmente se ne riparlerà nel 2024: bisogna pianificare tutto. E bene!

L’annuncio del matrimonio a Sanremo 2023

I Coma Cose proprio a Sanremo hanno portato sul palco una canzone, in cui hanno deciso di mettere nero su bianco la loro crisi, quel periodo di allontanamento. Ma la lontananza aumenta il desiderio e a loro ha fatto capire che sono fatti per stare insieme. Da qui, quindi, la decisione di sposarsi dopo 8 anni di amore. “Abbiamo deciso di sposarci” – hanno detto in conferenza stampa. “Gli ho detto: cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? La proposta l’ho fatta io, poi lui è arrivato con l’anello” – ha spiegato Francesca.

La coppia ancora non ha deciso la data, ma sicuramente lo faranno ora che il Festival è finito.