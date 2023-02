Quante sono le puntate di Michelle Impossible & Friends? Ospiti e anticipazioni

Michelle Impossible & Friends andrà in onda da mercoledì 22 febbraio 2023 in prima serata su Canale 5. Questa seconda edizione di Michelle Impossible, dove Michelle sta (ancora) per Michelle Hunziker e dove Friends riguarda i nuovi ospiti nel cast, si potrà vedere dalle ore 21.20 del prossimo 22 febbraio, sia in tv, sia in live streaming o in replica on demand su Mediaset Infinity.

Quante puntate ci saranno di Michelle Impossible & Friends?

Ad oggi sono tre le nuove puntate di Michelle Impossible & Friends previste in programmazione su Canale 5. Rispetto all’iniziale edizione del programma, la trasmissione guadagna una puntata in più. Come già accaduto per quello in onda il 16 e 23 febbraio 2023, anche in questo secondo show Hunziker si racconterà tra canti, balli, aneddoti di vita e coinvolgimento degli ospiti. Proprio per quanto riguarda le ospitate, già si conoscono i nomi di alcuni dei personaggi famosi che affiancheranno in trasmissione la popolare conduttrice nata in Svizzera.

Ad oggi Tv, Sorrisi e Canzoni conferma la presenza in studio di Claudio Bisio, Pierfrancesco Favino, Loredana Berté, Max Pezzali. Insieme a Bisio, la presentatrice ha già condiviso il palco di Zelig. Nel caso di Favino, non è di certo mancata la ulteriore partecipazione comune al Festival di Sanremo su Rai 1. A differenza della precedente edizione, però, cambiano le principali presenze nel cast fisso. A quanto pare, non ci saranno più le comiche Katia Follesa e Michela Giraud. Tra le new entry, arriveranno la Gialappa’s band e il Mago Forest. Ancora oggi si ricordano le prime apparizioni della conduttrice nei programmi della Gialappa’s.

Per il resto, trattandosi di un varietà, anche se non capita spessissimo di vederne uno su Canale 5, canale piuttosto dedito ai reality show, le coreografie del corpo di ballo saranno a cura del coreagrafo Laccio. Infine, la regia di Michelle Impossible non dovrebbe subire cambiamenti, confermando nel ruolo di regista il bravo Luigi Antonini. Pronti o no a (ri)vedere lo show (e i vari ospiti-friends) su Canale 5?