Quante sono le puntate di Michelle Impossible su Canale 5? Data e dove vedere le repliche

Michelle Impossible è un vero e proprio tormentone mediatico, ed è ovviamente gran parte merito della Hunziker, del suo sorriso e del suo carattere irriverente, diretto e sempre sul pezzo, in grado di intrattenere e far divertire sempre il suo pubblico di affezionati. Ma quante sono le puntate si Michelle Impossible e Friends su Canale 5? Ecco tutti i dettagli del caso per voi.

Michelle Impossible su Canale 5: quante sono le puntate?

Come anticipato, il programma è un vero successo, a dimostrarlo sono i numeri, gli share e i tanti commenti degli appassionati che arrivano anche nei post dei nostri articoli. Parliamo, ovviamente, di Michelle Impossible e Friends, il format che vede al timone la biondissima Michelle Hunziker su Canale 5. Da qualche giorno, la domanda che continuano a farci i nostri fedeli lettori è la seguente: quante sono le puntate di Michelle Impossible su Canale 5? Ecco, allora, abbiamo deciso di rispondervi subito e senza troppi giri di parole: in totale andranno in onda 3 puntate. Nel dettaglio, la prima è stata mercoledì 22 febbraio 2023, la seconda andrà in onda stasera, mercoledì 1 marzo, mentre la terza e ultima mercoledì 8 marzo 2023. Ecco, in sintesi, la programmazione nel dettaglio che non dovrebbe essere suscettibile di variazioni, almeno per il momento:

Prima puntata: mercoledì 22 febbraio 2023

Seconda puntata: mercoledì 1 marzo 2023

Terza puntata: mercoledì 8 marzo 2023

Quanto durano le puntate?

E, ora, un’altra domanda da parte dei nostri lettori più accaniti: quanto dura ogni puntata di Michelle Impossible e Friends? Ogni puntata del format, avrà inizio alle 21,40, mentre la sua chiusura ufficiale è fissata per le ore ore 00.50: dunque la durata complessiva, includendo anche le pause pubblicitarie sarà di circa 3 ore. Presenze fisse nel casta saranno la Gialappa’s Band e il Mago Forest, mentre per sole due serate avremo anche la presenza di Katia Follesa.

