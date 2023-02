Michelle Impossible & Friends, anticipazioni 1 marzo 2023: chi sono gli ospiti della seconda puntata

Michelle Impossible & Friends è pronto a tornare mercoledì 1 marzo. Sarà la seconda puntata dello show in onda in prima serata su Canale 5. Attori e cantanti si avvicenderanno sul palco del varietà accompagnati dalla musica del maestro Valeriano Chiaravalle e dal corpo di ballo. Sarà un’occasione per gli ospiti per ripercorrere insieme a Michelle Hunziker la propria carriera. Ma quali sono personaggi noti del mondo dello spettacolo che interverranno al secondo appuntamento con lo spettacolo condotto dalla presentatrice svizzera? Andiamo a vedere…

Gli ospiti del secondo appuntamento con Michelle Impossible & Friends

Ospiti del secondo appuntamento di “Michelle Impossible & Friends” sono: Il Volo, Claudio Bisio, Belen Rodriguez, Serena Autieri, Nina Zilli, Antonio Ornano, The Beatbox e il maestro Rocco Tanica. A contribuire a dare allegria allo show ci sarà la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Katia Follesa, ma anche Aurora Ramazzotti che verrà messa alla ‘berlina’ dagli ospiti presenti in studio. Un format di successo che nella prima puntata ha raggiunto i 3 milioni di telespettatori, grazie all’ottima combinazione di musica, ballo, sketch comici e racconti di vita che appassionano il pubblico.

La prima puntata è stata un successone

Ad aver affascinato e stupito i fan, nella prima puntata del varierà, è stata l’esibizione di papà Eros insieme alla figlia del cantante e di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti. Un momento emozionante e suggestivo che ha celebrato non solo la famiglia, ma anche la capacità di creare rapporti nuovi anche dopo la fine di un matrimonio, visto che la storia tra Michelle ed Eros è finita ormai diversi anni fa. Anche domani sera, i telespettatori si aspettano di vivere momenti di allegria, leggerezza, divertimento e anche di grande intrattenimento grazie agli ospiti presenti in studio. Anche in questa come nella passata edizione Michelle Impossibile non mancherà di soddisfare le aspettative dei suoi fan.