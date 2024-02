Quanto costa mandare un aereo sulla casa del Grande Fratello? Vi sveliamo il prezzo

Curiosità su uno dei programmi – ancora – tra i più seguiti della tv: parliamo del Grande Fratello che ogni settimana tiene incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori. A tanti sarà capitato di vedere nel corso della puntata o durante le dirette il passaggio degli aerei con gli immancabili striscioni al seguito: sapete quanto costa inviarne uno?

Passano gli anni, cambiano le regole e soprattutto i protagonisti, ma il Grande Fratello resta uno di quei format evergreen della televisione italiana che, in un modo o nell’altro, funziona sempre. Certo lo ‘smalto’ non è più quello di un tempo, specie delle prime edizioni, tuttavia il reality, alla cui conduzione c’è ormai da tempo Alfonso Signorini, riesce ancora a far parlare di sé. E questo, chiaramente, è un fattore di cui Mediaset sta tenendo conto.

L’edizione 2023 2024 del Grande Fratello: le novità

Mai come quest’anno poi il Gf ha subito un profondo restyling. Stop al trash estremo, che aveva contraddistinto le ultime edizioni, per lasciar posto ad un’edizione più sobria. A partire proprio dalla scelta dei concorrenti: sì a personaggi famosi e del mondo dello spettacolo ma dentro anche concorrenti meno conosciuti oppure provenienti da altre realtà.

Un caso su tutti: l’ingresso di Perla e Mirko, così come quello di Greta, provenienti tutti e tre da un altro programma di Canale 5, quello di Temptation Island, altro punto fermo del palinsesto Mediaset. Un modo, insomma, per creare un ponte tra programmi differenti che però al centro hanno lo stesso elemento: le vicende umane e sentimentali dei loro protagonisti. Ma tutto questo sta ripagando? In parte sì anche se, come detto, sono lontani i tempi in cui il Grande Fratello sbaragliava l’auditel.

Le certezze del reality: cosa non può mancare al Grande Fratello

Al netto delle novità – anche il parterre di opinionisti è stato “asciugato” riducendolo alla sola Cesara Buonamici (volto del Tg5, altra scelta ben precisa per far capire il nuovo taglio del format) -alcuni elementi del gioco sono rimasti anche quest’anno. E non poteva essere altrimenti. Che Grande Fratello sarebbe infatti senza nomination? Oppure il televoto e le conseguenti eliminazioni?

Ma c’è anche qualcos’altro che, pur passando le edizioni, non manca mai. No, non parliamo dei soliti battibecchi, litigi e discussioni, così come delle riappacificazioni e delle polemiche (che ci sono sempre). Ci riferiamo al passaggio, ricorrente, degli immancabili aeroplani che di tanto in tanto sorvolano gli studi di Cinecittà con messaggi personalizzati per i concorrenti. Ma quanto costa spedirne uno?

Quanto costa mandare un aereo al Grande Fratello?

Anche in questi giorni la domanda è tornata ricorrente considerando che, come ben sapranno i fan del reality, sono stati diversi i messaggi inviati agli inquilini. A riceverne uno ad esempio sono stati Letizia e Paolo che, con gli occhi all’insù hanno letto in cielo “Voi il nostro 7 bello” con tanto di cuore e hashtag #Paoleti. Oppure Monia e Massimiliano: per loro la scritta “Oltre ogni paura #Moniassi+Y”. Insomma, anche quest’anno i voli restano uno dei regali più gettonati dai supporters dei concorrenti.

Ad ogni modo, per rispondere alla nostra domanda, Sebbene non vi siano cifre del tutto ufficiali, facendo alcune ricerche è emerso che il costo per far sorvolare la casa da un aereo, con annesso messaggio al seguito, si aggirerebbe attorno ad una cifra oscillante tra gli 800 e i 1200 euro. Ad incidere nel prezzo finale, chiaramente, oltre alla società che effettua questo servizio (ce ne sono diverse su Roma), anche i caratteri da utilizzare e la lunghezza del testo che si vuole trasmettere. Con alcune semplici regole da rispettare: scritte facilmente leggibili “da terra” e nessun messaggio offensivo.