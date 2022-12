Quanto guadagna Alfonso Signorini al GF VIP? Lo stipendio del conduttore del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è il noto direttore del magazine Chi nonché conduttore del Grande Fratello Vip. Amante del gossip quanto della tv, l’uomo è riuscito nel tempo a fare di queste sue due passioni la propria professione e oramai risulta essere una colonna portante dei palinsesti Mediaset. Cosa sappiamo riguardo ai compensi di Signorini per la conduzione del papà di tutti i reality, versione Vip? Nelle ultime ore è trapelata una cifra esagerata per tale incarico. Andiamo a fargli i conti in tasca! Qui di seguito tutte le info a riguardo.

Quanto guadagna Alfonso Signorini al GF VIP?

Alfonso Signorini, il noto direttore di Chi nonché conduttore del GF Vip, quanto guadagna per reggere il timone del papà di tutti i reality? Alla guida dello show di Canale 5 dal 2020, l’uomo era entrato nello studio della trasmissione in qualità di opinionista sotto la conduzione di Ilary Blasi. Poi, il colpo di scena. Girano sul web alcune stime dei compensi che il presentatore riceverebbe per il suo incarico televisivo alla guida dei Vipponi reclusi nella casa più spiata d’Italia e gli importi, sia a puntata che complessivi, sono da capogiro. Andiamo insieme a scoprirli nel dettaglio.

Alfonso Signorini, il noto direttore di Chi nonché conduttore del GF Vip, quanto guadagna per il suo incarico televisivo alla guida dei Vipponi? La cifra, almeno stando a ciò che si legge sul web, sarebbe davvero da capogiro. Posto che il diretto interessato non ha mai proferito verbo riguardo ai compensi che Mediaset gli corrisponde, la cifra stimata è facilmente reperibile online: si parla di un importo tra i 40 e i 50 mila euro a puntata.

Considerato il numero delle dirette nel prime time di Canale 5, il direttore di Chi supererebbe serenamente i due milioni di euro a edizione. Non male come stipendio! Ricordiamo, però, che tali cifre non hanno ancora ricevuto conferme o smentite ufficiali. Non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero sopraggiungere dichiarazioni o nuovi rumors a riguardo.