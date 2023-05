Quanto guadagna Re Carlo III d’Inghilterra? Incoronazione e patrimonio

Per fare il sovrano d’Inghilterra, quanto guadagnerà Re Carlo III? Una bellissima domanda, che si pongono tanti sudditi alla Casa Reale inglese e soprattutto tanti curiosi in giro per il mondo. Sicuramente, con l’incoronazione a sovrano del Regno Unito, Carlo incrementerà i propri guadagni e, perchè no, forse anche il proprio patrimonio. Questo perché il figlio della Regina Elisabetta, per chi non lo sapesse, si è già contraddistinto nel ruolo di Principe come ottimo imprenditore e soprattutto persona che sa oculare molto bene le spese che svolge.

Re Carlo III il parsimonioso: perchè?

Insomma, tutto lascia intendere come avremo un davanti agli occhi un Re parsimonioso, che lascerà la via degli sfarzi per perseguire invece la via tracciata dalla propria madre. Già l’incoronazione, in confronto al passato, vedrà costi più contenuti, con un risparmio su paggi e sicurezza per via del breve percorso in carrozza: appena due km, contro i 7 km che contraddistinsero l’incoronazione di Elisabeta. Ma perchè vedremo un Re così oculato nelle spese? Tutto risalirebbe al divorzio reale con la Principessa Diana, che gli costò milioni di sterline sul piano della divisione dei beni: un’esperienza che, da quel momento, l’avrebbe reso più oculato nelle spese.

Quanto guadagna il Re d’Inghilterra?

Secondo un’ultima inchiesta del Sunday Times, il patrimonio dei Windsor si aggirerebbe intorno alle 600 milioni di sterline. Praticamente, Re Carlo III e la sua Famiglia Reale si attesterebbero tra le prime 250 persone più ricche al mondo. Secondo gli studi fatti dai media inglesi, sarebbero proprio le doti manageriali di Carlo III ad aver aumentato ulteriormente il proprio patrimonio negli ultimi tempi, superando di gran lunga anche quello della madre Elisabetta. Secondo gli studi effettuati sulla Regina Elisabetta d’Inghilterra, il suo patrimonio economico si aggirava intorno alle 370 milioni di sterline, in cifre che ugualmente risultano da capogiro per degli esseri umani.