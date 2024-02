Quanto guadagnano gli ospiti a Sanremo 2024? Compensi da capogiro

Sanremo 2024 si avvicina. La 74esima edizione è ai blocchi di partenza. Quanto costa la kermesse: tutti i compensi della manifestazione.

Sanremo 2024 sta per cominciare. Martedì 6 febbraio comincerà la 74esima edizione della kermesse. Un sollievo per gli estimatori, ma questa manifestazione non vedrà soltanto la musica protagonista. L’Ariston è uno specchio sul mondo del glamour e dell’attualità. Infatti le scelte della kermesse riflettono per una settimana l’opinione pubblica: non si parla d’altro.

Le prime curiosità, una volta svelati partecipanti, cantanti in gara e co-conduttori, riguardano i compensi. Quanto prende chi e perchè. Senza contare il ruolo – fondamentale – dei super ospiti. Non a caso le trattative sono sempre entrate nel vivo a manifestazione in corso.

Sanremo 2024, quanto prendono gli ospiti e non solo

Questo significa che Sebastiani ha fatto alcuni nomi, ma le sorprese non sono finite. Ecco perchè Sebastiani, forse, costa più degli altri: almeno a parole, nei fatti percepirà 100mila euro in più rispetto all’anno scorso. 350mila euro per 5 serate e la relativa organizzazione. L’uomo, infatti, è anche Direttore Artistico della kermesse canora.

I co-conduttori invece avranno un gettone di 25mila euro per una manifestazione che organizzarla costa 100.000 euro portando almeno 50 milioni di euro in pubblicità. 5 in più rispetto allo scorso anno, anche grazie all’incremento degli ascolti. Una crescita esponenziale che ha portato numerosi super ospiti.

Una macchina da 100mila euro (solo per l’organizzazione)

Basti pensare a Giovanni Allevi, John Travolta e Roberto Bolle. Il loro cachet non è ancora stato rivelato, ma si pensa che dovrebbe aggirarsi (non c’è la certezza) intorno ai 50mila euro rispetto alle indiscrezioni emerse nei pressi dell’Ariston. Numericamente Sanremo è una macchina organizzativa da centinaia di migliaia di euro, praticamente le variabili sono molte.

Non manca infatti la possibilità che qualche ospite possa dare forfait: Sinner docet, quindi sono ancora inclusi i fuori programma. Le trattative restano in piedi perchè il budget c’è. Sebastiani, quindi, potrebbe ancora tirare fuori il colpaccio dal cilindro. Magari quel Francesco Totti lasciato in stand-by: attualmente l’ex attaccante è in Spagna per seguire il figlio, ma non è escluso un possibile rientro a fronte di una giusta causa.