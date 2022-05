Quarta Repubblica, anticipazioni puntata 23 maggio 2022: temi, ospiti di stasera

Torna, come ogni lunedì, l’appuntamento imperdibile su Rete 4 con Quarta Repubblica, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Nicola Porro, pronto ad accogliere in studio tanti ospiti per affrontare argomenti diversi.

L’intervista alla viceministra degli esteri dell’Ucraina a Quarta Repubblica

Questa sera Nicola Porro intervisterà la viceministra degli Esteri dell’Ucraina Emine Dzhaparavoca. E con lei si parlerà della guerra, dopo tre mesi di combattimenti, del destino dei prigionieri, delle armi e degli attacchi hacker.

Chi sono gli ospiti

Poi, si parlerà del vaiolo delle scimmie e dei casi registrati anche in Italia. Tra gli ospiti della puntata:

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi

I deputati di Forza Italia Valentino Valentini e Matilde Siracusano

La deputata del M5S Vittoria Baldino

Il direttore di Malattia infettiva all’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti

Il procuratore generale militare presso la corte militare di appello di Roma e uno dei maggiori esperti di crimini nazifascisti Marco De Paolis

Come ogni settimana ci saranno le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.