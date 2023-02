Quarto Grado, anticipazioni 10 febbraio 2023: il caso di Saman Abbas, ospiti e servizi di stasera

Come ogni venerdì che si rispetti, anche se i riflettori sono puntati sul Festival di Sanremo e sulla quarta serata dedicata a cover e duetti, su Rete 4, quindi sulla rete avversaria, andrà in onda l’appuntamento fisso e imperdibile con Quarto Grado, il programma di attualità e approfondimento condotto dai giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra casi di cronaca, omicidi, gialli da risolvere. In studio, come sempre, tanti ospiti ed esperti. Ecco tutte le anticipazioni.

Il caso di Saman Abbas a Quarto Grado stasera in tv

Questa sera, venerdì 10 febbraio, il programma a cura di Siria Magri aprirà la puntata con l’omicidio della 17enne Saman Abbas. Il processo contro lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulkhaq è iniziato: loro sono accusati di essere gli esecutori materiali dell’omicidio, ma dal Pakistan non arrivano buone notizie. Sì perché la madre della ragazza, Nazia Shaheen, è ancora latitante, mentre il padre Shabbar rischia di non essere estradato.

Le ultime novità su Liliana Resinovich

Al centro della puntata, poi, la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio del 2022. Ma a più di un anno di ritrovamento del cadavere, il giallo sulla sua morte continua. E i dubbi aumentano: è stato un suicidio? Gli ultimi aggiornamenti sul caso stasera a Quarto Grado.

Dove vedere le repliche

L’appuntamento con Quarto Grado, come sempre, è per stasera venerdì 10 febbraio su Rete 4 a partire dalle 21.20 circa. Tutte le puntate sono disponibili in replica sul portale Mediaset Infinity. Tra gli ospiti di oggi, invece, quasi sicuramente rivedremo Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Ormai presenze fisse della trasmissione! L’appuntamento è per stasera con nuovi casi, gialli e misteri ancora da risolvere.