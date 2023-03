Quarto Grado, anticipazioni 10 marzo 2023: i casi di Liliana e Saman stasera in tv, chi sono gli ospiti

Difficile anche solo immaginare un venerdì sera su Rete 4 senza Quarto Grado. Anche oggi, infatti, torneranno in onda i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi di cronaca da risolvere, pagine nere, gialli, misteri e omicidi. Ecco tutte le anticipazioni dell’appuntamento di venerdì 10 marzo, in onda, e in diretta, a partire dalle 21.25 circa.

Il caso di Liliana Resinovich stasera a Quarto Grado

Stando alle anticipazioni questa sera il programma, a cura di Siria Magri, si aprirà con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a dicembre del 2021 e ritrovata senza vita, diverse settimane dopo, nel gennaio del 2022. Sulla vicenda ci sono ancora tanti dubbi e il mistero si infittisce. La donna si è tolta la vita e ha avvero compiuto un gesto così estremo? E perché l’avvocato del marito continua a puntare il dito contro Claudio Sterpin, suo amico del cuore?

La storia di Saman Abbas stasera in tv

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata di stasera anche la storia di Saman Abbas, la ragazza di 18 anni originaria del Pakistan uccisa perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. Dal Pakistan il padre della giovane, Shabbar, continua a dire che quello che è stato trovato non è il cadavere della figlia. E continua a giurarlo. Intanto, però, come si legge sulle anticipazioni Mediaset della trasmissione, è spuntata un’intercettazione che incastra l’uomo. Lui che avrebbe detto chiaramente: ‘Mi ha disonorato’. E stasera se ne parlerà con ospiti ed esperti in studio.

Repliche e ospiti

Come sempre, come ogni venerdì, saranno tanti gli ospiti e gli esperti. Questa sera ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Ormai presenze fisse della trasmissione. L’appuntamento con Quarto Grado è per stasera, ma vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili in replica e in streaming (in forma gratuita) sul portale Mediaset Infinity. Per restare sempre aggiornati su casi di cronaca e attualità.