Quarto Grado, anticipazioni 11 novembre 2022: stasera i casi di Silvia Cipriani e Liliana Resinovich

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, tra casi da risolvere, omicidi e gialli.

Le ultime novità su Liliana Resinovich a Quarto Grado

Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio scorso. Ancora tanti i dubbi e i misteri: per l’autopsia sarebbe deceduta pochi giorni prima del suo ritrovamento, ma lei era già scomparsa da molte settimane. Cosa è successo? Si è nascosta? È stata segretata? Ancora tante le domande senza risposta, alle quali gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza. In una chiave, forse, si nasconde la risposta.

La morte di Silvia Cipriani

Al centro della puntata anche la morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre scorso, dopo che era scomparsa da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone a Scrocco di Montenero? Le indagini si stanno concentrando sull’automobile, ma ora bisognerà confrontare le impronte ritrovate con quelle dei testimoni.