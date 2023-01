Quarto Grado, anticipazioni 13 gennaio 2023: il giallo di Alice Neri, ultime news su Liliana Resinovich

Inizia un nuovo anno, ma nulla cambia per i telespettatori di Rete 4. Sì, perché dopo le settimane di stop, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra casi da risolvere, gialli, omicidi e vicende ancora avvolte dal mistero, con ospiti ed esperti in studio, che terranno compagnia al pubblico. Ecco tutte le anticipazioni di Quarto Grado di stasera, venerdì 13 gennaio 2023.

Il giallo di Alice Neri a Quarto Grado

Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il giallo di Alice Neri, la ragazza di 32 anni di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che è stata trovata morta carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Gli inquirenti stanno continuando ad indagare e stanno cercando di chiudere il cerchio, di capire se Mohamed, il ragazzo tunisino accusato dell’omicidio, abbia avuto o meno dei complici. Qualcuno lo ha aiutato?

La vicenda di Liliana Resinovich

Ma non finisce qui. Questa sera, venerdì 13 gennaio 2023, stando alle anticipazioni, al centro della puntata ci sarà anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa il 5 gennaio del 2022. La sfida tra i due uomini della sua vita non si ferma: da una parte il marito Sebastian Visintin, dall’altra l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin. Che si ‘accusano’ a vicenda. La famiglia della donna, intanto, è convinta che Liliana non si sia suicidata. E ora gli investigatori continuano a indagare per cercare di fare chiarezza.

A che ora inizia

L’appuntamento con Quarto Grado, con la prima puntata del 2023, è per venerdì 13 gennaio a partire dalle 21.20 circa su Rete 4. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica su Mediaset Play.