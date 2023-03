Quarto Grado, anticipazioni 17 marzo 2023: i casi di Alice Neri e Liliana Resinovich stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello, i telespettatori affezionati lo sanno bene, con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra gialli da risolvere, misteri omicidi, cronaca nera ed esperti in studio, pronti a dire il loro parere. Ecco tutte le anticipazioni del 17 marzo.

La vicenda di Alice Neri a Quarto Grado stasera in tv

Stando alle anticipazioni questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con la vicenda di Alice Neri, la ragazza di 32 anni di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, che è stata trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina il 18 novembre scorso. Gli inquirenti stanno cercando di far luce su un dettaglio, quello relativo al terzo uomo, cioè al collega di lavoro, che lei ha incontrato la mattina. Cosa è successo tra i due?

La morte di Liliana Resinovich

Ma non finisce qui. Al centro della puntata di stasera anche la storia di Liliana Resinovich, la donna trovata morta l’anno scorso. Per la procura lei, conosciuta dagli amici come Lily, si è tolta volontariamente la vita, ma una macchia di sangue trovata vicino a dei sacchetti, accanto al suo corpo, potrebbero far riaprire il caso. Liliana si è suicidata? O si tratta di un omicidio e dietro la sua morte c’è la mano di un assassino? Il fratello della donna non crede al suicidio.

Ospiti e repliche

Come ogni venerdì, saranno tanti gli ospiti e gli esperti. Questa sera ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Ormai presenze fisse della trasmissione. L’appuntamento con Quarto Grado è per stasera, ma vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili in replica e in streaming (in forma gratuita) sul portale Mediaset Infinity. Per restare sempre aggiornati su casi di cronaca e attualità. Quarto Grado, quindi, vi aspetta stasera a partire dalle 21.20 circa, rigorosamente in diretta!