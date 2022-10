Quarto Grado, anticipazioni 21 ottobre 2022: i casi di Silvia Cipriani e Vinitha Nicolò, cosa vedremo stasera

Come ogni venerdì che si rispetti, l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi da risolvere, gialli e misteri, con tanti ospiti ed esperti in studio.

Il caso di Silvia Cipriani stasera a Quarto Grado

Questa sera a il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, la postina di 77 anni originaria di Rieti e trovata senza vita il 28 settembre scorso dopo che da due mesi non si avevano sue notizie. Come è possibile che la donna sia finita in un burrone a Scrocco di Montenero, in provincia di Rieti? Nuove testimonianze e nuovi indizi.

Il caso di Vinitha Nicolò

Al centro della puntata anche il caso di Vinitha Nicolò, la 39enne bengalese, il cui corpo è stato trovato senza vita il 29 settembre scorso nella gola del torrente Pongaiola, in Val di Non, Trentino. L’allarme era stato lanciato dai genitori, ma intanto la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. La ragazza è caduta? Chi indaga si chiede anche cosa sia successo la sera prima della sua morte.