Quarto Grado, anticipazioni 23 giugno 2023: i casi di Kata e Liliana Resinovich, ultime news

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento del venerdì sera con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità, che vede alla conduzione i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi di cronaca, omicidi, scomparse e gialli da risolvere. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, 23 giugno.

La scomparsa di Kata stasera a Quarto Grado – Le Storie

Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà con la vicenda di Kata, la bambina di cinque anni scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Da giorni, ormai, non si hanno notizie di lei ed è una continua lotta contro il tempo. Tutto, come si legge sul comunicato ufficiale, sembra ruotare intorno all’ex hotel Astor, ma le perquisizioni fatte nella struttura non hanno portato a nessun risultato rilevante. La piccola è stata rapita? E se sì, da chi?

La morte di Liliana Resinovich

Ma non finisce certo qui. Al centro della puntata, anche la storia di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a Trieste, il 5 gennaio 2022. Sulla vicenda ora si torna a indagare e si parla di omicidio: la donna è stata uccisa? Gli inquirenti stanno passando al setaccio i movimenti e le dichiarazioni dei conoscenti di Lilli. Si arriverà alla verità? I suoi familiari, d’altra parte, non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio, per loro Liliana è stata uccisa.

Le curiosità su Quarto Grado

Quarto Grado è un programma televisivo, un talk show in onda in prima serata su Rete 4 dal 7 marzo 2021, inizialmente condotto da Salvo Sottile con Sabrina Scampini. La conduzione, poi, è passata nelle mani di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro in studio, ogni venerdì, tanti ospiti ed esperti nei campi di interesse scientifico:

Massimo Picozzi per la crimonologia

Alessandro Meluzzi per la psichiatria

Luciano Garofano per la polizia scientifica

Barbara Palombelli per la cronaca.

E tanti altri professionisti delle scienze forensi.