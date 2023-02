Quarto Grado, anticipazioni 24 febbraio 2023: ospiti, i casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich stasera in tv

È venerdì e questo, per i telespettatori affezionati, vuol dire solo una cosa: sintonizzarsi su Rete 4 e seguire Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione, ormai da tempo, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra casi di cronaca, pagine nere, attualità, omicidi, gialli e misteri, di cui si parla in studio, in diretta, con ospiti ed esperti. Ecco tutte le anticipazioni di stasera, venerdì 24 febbraio.

Il caso di Liliana Resinovich stasera a Quarto Grado

Il programma, a cura di Siria Magri, questa sera aprirà la puntata con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata senza vita, cadavere, nel gennaio del 2022. La procura di Trieste ha chiesto l’archiviazione del caso ipotizzando che la dona si sia suicidata. Ma è morta così? O si tratta di un omicidio? La famiglia non crede all’ipotesi del gesto volontario.

La storia di Saman Abbas

Al centro della puntata di stasera anche la storia di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane che si era ribellata a un matrimonio combinato. Il processo è cominciato e dal Pakistan, in attesa di estradizione, il padre della 18enne, il 48enne Shabbar, accusa il fidanzato della figlia e difende suo fratello Danish. Per la procura, invece, è proprio quest’ultimo l’esecutore materiale dell’omicidio insieme ai due cugini, Ijaz e Nomanulhaq.

Ospiti e repliche

Tanti, come sempre, ospiti ed esperti. Questa sera ci saranno Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo. Ormai presenze fisse della trasmissione. L’appuntamento con Quarto Grado è per stasera, venerdì 24 febbraio, a partire dalle 21.20 circa: tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica e in streaming (in forma gratuita) sul portale Mediaset Infinity.