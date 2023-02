Chi l’ha visto?, anticipazioni 22 febbraio 2023: il caso di Liliana Resinovich, ultime news e cosa vedremo stasera

Come ogni mercoledì che si rispetti l’appuntamento su Rai 3 è solo uno. E gli affezionati telespettatori lo sanno bene. Stiamo parlando di Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità, tra segnalazioni di persone scomparse, gialli e omicidi, che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni di stasera e i servizi che vedremo in onda.

La vicenda di Liliana Resinovich a Chi l’ha visto?

Questa sera, stando alle anticipazioni, si tornerà a parlare di Liliana Resinovich. Per la morte della donna è stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta perché per la Procura di Trieste lei si è allontanata volontariamente da casa, poi si è tolta la vita. Per Sergio, il fratello di Liliana, le cose sono andate diversamente e lui è convinto che sua sorella sia stata uccisa: “Ci opporremmo alla richiesta di archiviazione” ha detto ai microfoni della trasmissione di Rai 3.

Tutti i casi di stasera

Ma non finisce qui. In onda su Rai 3, stasera, anche la scomparsa di Cristina Golinucci e la morte di Chiara Bolognesi. In studio, ospiti di Federica Sciarelli, mamma Marisa e l’avvocato Nicodemo Gentile.

La scomparsa di Angela Celentano

Al centro della puntata anche la scomparsa di Angela Celentano. Il test del Dna sulla ragazza sudamericana, che si sperava fosse la bambina scomparsa quando aveva 3 anni dal Monte Faito, in Campania, ha dato esito negativo. Che fine ha fatto Angela? La famiglia continua a cercarla e non ha mai perso le speranze di poterla riabbracciare.

Come sempre a Chi l’ha visto? non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone scomparse o in difficoltà.