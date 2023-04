Quarto Grado, anticipazioni 28 aprile 2023: la strage di Erba stasera in tv, ospiti e ultime news

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4, in diretta, è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità, tra inchieste e casi irrisolti, che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’appuntamento è per stasera, venerdì 28 aprile, a partire dalle 21.25 circa. Ecco tutte le anticipazioni.

La strage di Erba stasera in tv a Quarto Grado

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, sul sito ufficiale Mediaset, questa sera il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con la vicenda della strage di Erba, un efferato caso di omicidio plurimo avvenuto l’11 dicembre del 2006. Per l’uccisione di Raffaella Castagna, di suo figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini, sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma ora c’è chi punta alla revisione del processo: secondo molti i vicini di casa sono innocenti. E sono in carcere ingiustamente.

Rosa e Olindo sono innocenti?

La Procura di Milano, infatti, punta alla revisione del processo e, dal carcere, i due coniugi si dicono innocenti. Il programma questa sera, quindi, ricostruirà le confessioni di Rosa e Olindo e le loro ritrattazioni, e analizzerà la pista alternativa suggerita dalla difesa. Tutti i dubbi, gli indizi e le testimonianze di questo caso controverso che ha ancora molti elementi che non tornano. Sono Rosa e Olindo i killer? O chi ha ucciso e sterminato tutte quelle persone è ancora libero?

Dove vedere le repliche di Quarto Grado

L’appuntamento con Quarto Grado, con i suoi ospiti ed esperti in studio, è per stasera 28 aprile a partire dalle 21.25 circa. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity, dove è possibile anche seguire la diretta streaming della trasmissione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.