Quarto Grado contro Le Iene per la Strage di Erba: ecco perché e cosa è successo

Da Dagospia arrivano le anticipazioni sulle tensioni che starebbero intensificandosi, proprio durante queste ore, ai piani alti di Mediaset, in merito a come da Le Iene stanno gestendo le notizie sulla strage di Erba. Ma da cosa nascono le tensioni che stanno pian piano serpeggiando? E come si sta gestendo la situazione?

Tensioni a Mediaset: l’indiscrezione di Dagospia

Diciamolo da subito: le tensioni che in queste ore stanno friggendo ai piani alti di Mediaset nascono dal fatto che mentre la trasmissione di Davide Parenti sta sostenendo l’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, attraverso i servizi di Antonino Monteleone, su Rete 4, d’altro canto, a redazione di Quarto Grado sostiene da sempre il contrario, ovvero la colpevolezza della coppia di Erba.

Tensioni a Mediaset tra Iene e Quarto Grado: cosa succede?

Ricordiamo, anzitutto, che l’11 dicembre del 2006 erano state uccise in un appartamento di via Armando Diaz, a Erba (Como), 4 persone: Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef, Paola Galli e Valeria Cherubini. A sopravvivere fu solamente Mario Frigerio, grazie a una malformazione alla carotide. Poco tempo fa, dopo le prime indagini e la grande risonanza mediatica che inevitabilmente il fatto aveva scatenato negli anni, è stato presentato dal sostituto procurate generale di Milano, Cuno Tarfusser, la richiesta di revisione del processo. Sul fatto e sulla tremenda vicenda, ora, le due trasmissioni che vanno in onda su Mediaset hanno posizioni opposte: per Quarto Grado, Olindo e Rosa sono colpevoli; per Le Iene, sono innocenti, per sintetizzare.

La richiesta di spiegazioni da Quarto Grado

Ma non è tutto. Infatti, Antonino Monteleone, inviato de Le Iene che sta seguendo il caso, era già arrivato a smentire, in onda, un articolo di Gianluigi Nuzzi, il quale poi ha contrattaccato sui social network con qualche parola di troppo: “Non ve la prendete, non studiano. Il conduttore de La Corrida me lo ricordavo diverso. Ma come mai l’hanno messa su Rete 4? Quando entra quello coi campanacci? Quarto Sfondone”. Stando, ora, a quanto riportato da Dagospia, il programma che va in onda su Rete 4, a quanto pare, avrebbe e chiesto chiarezza a Mediaset per i comportamenti nonché per le scelte editoriali fatte dalla redazione de Le Iene.