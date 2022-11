Quarto Grado, anticipazioni 4 novembre 2022: i casi di stasera, da Liliana Resinovich a Silvia Cipriani

Come ogni venerdì che si rispetti questa sera su Rete 4 l’appuntamento è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della trasmissione, come sempre, i casi di cronaca, gli omicidi e i gialli ancora da risolvere, di cui se ne parlerà in studio con ospiti ed esperti.

Il caso di Liliana Resinovich a Quarto Grado

Questa sera il programma a cura di Siria Magri aprirà la puntata con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata morta in un bosco vicino casa il 5 gennaio scorso. Sono ancora tanti i dubbi: perché era scomparsa? Qualcuno l’ha tenuta prigioniera? Con gli esperti in studio si cercherà di mettere al centro i misteri sulla morte della donna.

La morte di Silvia Cipriani

Ma non finisce qui. Al centro della puntata anche la misteriosa morte di Silvia Cipriani, l’ex postina di 77 anni originaria di Rieti e trovata senza vita lo scorso 28 settembre. Come è finita in un burrone a Scrocco di Montenero? Dopo aver sentito il vicino di casa Leolino e il cugino Francesco, gli inquirenti hanno deciso di interrogare ancora una volta il nipote Valerio. Cosa è successo alla donna?