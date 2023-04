Quarto Grado, anticipazioni 7 aprile 2023: i casi di Liliana Resinovich e Benno Neumair stasera in tv

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. Ed è quello con Quarto Grado, il programma d’attualità e approfondimento che vede alla conduzione, ormai da anni, i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra storie da risolvere, omicidi, misteri, gialli e dubbi. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, in onda a partire dalle 21.25 circa.

La vicenda di Liliana Resinovich stasera a Quarto Grado

Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata, stando alle anticipazioni, con la vicenda di Liliana Resinovich, la donna trovata morta un anno fa. Le circostanze della sua morte hanno suscitato mille interrogativi e il caso continua a far discutere. Il dubbio, da tempo, è sempre lo stesso: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? I familiari non credono al suicidio di Lily, come la chiamavano.

La storia di Benno Neumair

Ma non finisce qui. Al centro della puntata di stasera anche la storia di Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che il 4 gennaio del 2021 ha ucciso i suoi genitori. E il quadro che è emerso sulla dinamica del doppio delitto è terribile. Intanto, gli avvocati del ragazzo hanno presentato il ricorso in Appello contro la condanna all’ergastolo, decisa dopo la sentenza di primo grado emessa dalla corsa d’assise di Bolzano lo scorso 19 novembre. I suoi legali vogliono puntare sull’infermità mentale dell’uomo al momento degli omicidi.

Questo, e molto altro, stasera a Quarto Grado con ospiti ed esperti in studio. Le puntate, lo ricordiamo, si possono seguire in streaming e gratuitamente sul portale Mediaset Infinity, lì dove sono disponibili anche le repliche.